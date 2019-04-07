هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2019 12:52 م

صورة نشرها مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، تظهر لقاء خامنئي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في طهران في 6 نيسان/ابريل 2019.

دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي بغداد خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في طهران، إلى طلب مغادرة القوات الأميركية المتواجدة في العراق "في أسرع وقت ممكن".

وتوجّه خامنئي إلى رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء الذي جرى السبت بالقول "ينبغي أن تقوموا بما يدفع الأميركيين إلى سحب جنودهم من العراق في أسرع وقت ممكن لأنّهم أينما مكثوا عسكرياً لفترة طويلة في بلد ما، كانت عملية إخراجهم محفوفة بالمصاعب"، وفقاً لموقعه الرسمي.

وأشار خامنئي إلى أنّ "الحكومة والبرلمان الحاليين في العراق (...) غير مرغوب بهما من قبل الأميركيين ولذلك فإنّهم يخططون لإزاحة هذه المجموعة من المشهد السياسي".

ويتواجد عادل عبد المهدي منذ السبت في إيران، الدولة التي تتناحر مع القوة الكبرى الفاعلة بدورها في العراق، الولايات المتحدة.

وتُعدّ إيران ثاني دولة مورّدة إلى العراق على صعيد المنتجات المستوردة ومصدراً حيوياً لموارد الطاقة بالنسبة إلى هذا البلد الذي يعاني كثيراً من انقطاعات الكهرباء.

وتواجه البلدان في حرب دامية في ثمانينات القرن الماضي، بيد أنّ تغيرات طرأت على العلاقات الثنائية بعد سقوط نظام حسين عام 2003 إثر الغزو الأميركي. وتدعم إيران حالياً عدة أحزاب وفصائل مسلحة.

ولعبت إيران دوراً مهماً في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي كانت الولايات المتحدة تحاربه ايضاً على رأس تحالف دولي.

وأثار إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شهر شباط/فبراير رغبته بالبقاء في العراق ل"مراقبة إيران" بعد انسحاب قواته من سوريا، الغضب في بغداد وأعاد طرح الدعوات لإقرار قانون يُخرج القوات الأميركية من البلاد.

ومنذ غزو العراق عام 2003، يثير التواجد الأميركي جدلاً في البلاد. ووصل عدد العسكريين الأميركيين إلى 170 ألف قبل إتمام انسحاب كبير نهاية 2011.

ثم عاد جنود أميركيون ولكن ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والمتشكل عام 2014.

ومنذ تصريح ترامب، تقدّمت عدة تشكيلات سياسية عراقية باقتراحات قوانين إلى البرلمان تهدف إلى تحديد جدول زمني لخروج الجنود الأميركيين.

- "خط أحمر" -

من جهة ثانية، توعد البرلمان الإيراني الأحد بالرد على قرار الولايات المتحدة المرتقب بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات "الإرهابية".

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية الأحد عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى حشمت الله فلاحت بيشه أنّه تمت "صياغة اقتراح قانون عاجل، وبموجبه ستدرج إيران القوات الأميركية ضمن قائمة +الجماعات الارهابية+، مثل داعش، فور إدراج الأميركيين للحرس الثوري".

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ واشنطن ستعلن الإثنين عن قرارها بشأن الحرس الثوري الإسلامي ذي الوزن السياسي والاقتصادي المهم في إيران والذي يضم في عداده فيلق القدس.

وقال فلاحت بيشه "علينا أن نرد"، بينما وقعت غالبية أعضاء مجلس الشورى على بيان يشدد على أنّ "كل اعتداء ضد الأمن القومي والقوى المسلحة للجهورية الإسلامية، خط أحمر".

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