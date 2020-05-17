هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 09:56 م

صورة وزعها مكتب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي في 22 آذار/مارس 2020 أثناء القائه خطابا في طهران

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد إن الولايات المتحدة "ستُطرد" من العراق وسوريا، البلدين اللذين تتواجد فيهما إيران بقوة.

وتصاعد العداء المزمن بين طهران وواشنطن منذ أن قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيّار/مايو 2018 الانسحاب أحاديّاً من الاتفاقية النووية الدولية مع إيران الموقعة في 2015 وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية شديدة على الجمهورية الإسلامية.

وتفاقم الأمر بعد قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير.

وخلال لقائه تنظيمات طالبيّة جامعيّة عبر اتّصال مرئي، قال خامنئي بحسب ما نقل موقعه الإلكتروني الرسمي إنّ الأميركيّين "لن يكون لهم بقاء في سوريا والعراق ولا شكّ في أنّهم يجب أن يخرجوا من هناك وسيتمّ طردهم دون شكّ".

وأضاف ان "رؤساء بعض الحكومات الحليفة لأميركا أيضاً يعربون عندما يتحدّثون بما يخالج صدورهم حول أميركا عن كرههم واشمئزازهم من الرؤساء الأميركيين والحكومة الأميركية وعدم وثوقهم بها واكتراثهم لها".

وبحسب خامنئي فإنّ هذا الكره سببه "منهجيّة أميركا الطويلة الأمد التي تضمّنت القتل، ارتكاب الجرائم، انعدام العدل، تنمية الإرهاب، مساعدة الحكومات المستبدّة وسيّئة السّمعة وتقديم الدّعم اللامحدود لظلم الكيان الصهيوني المتزايد والإدارة الكارثيّة لقضيّة كورونا مؤخّراً".

وتجهد إيران لاحتواء أسوأ تفشّ للفيروس في الشرق الأوسط، فيما سجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيّات في العالم جرّاء كورونا (أكثر من 88 ألفاً).

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