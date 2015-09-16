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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2015 01:14 م 16 سبتمبر 2015 - آخر تحديث - 13:14

المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران اية الله علي خامئني

حذر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران اية الله علي خامئني خلال استقباله اليوم الاربعاء قادة وكوادر قوات حرس الثورة من "التغلغل الثقافي والسياسي" الاميركي.

ونقل موقعه الالكتروني عنه قوله خلال اللقاء في حسينية الخميني ان "التغلغل الاقتصادي والامني يحظى باهمية اقل مقابل التغلغل الفکري والثقافي والسياسي".

واضاف ان "حرس الثورة الاسلامية قادر على التصدي للتغلغل الامني".

وتابع المرشد (76 عاما) ان "العدو یحاول بكل ما لديه التغلغل الثقافي من خلال المساس بالمعتقدات السائدة في المجتمع والعمل على تغييرها".

واعتبر ان "هدف العدو هو ان يتخلى الايرانيون عن مثالهم الثوري ويفقدون قوتهم".

وقال خامنئي "يريدون ان يبقى الشعب نائما وبعد عشر سنوات، عندما لن اكون موجودا، سيحاولون تحقيق اهدافهم لكن المسؤولين والشعب لن يسمحا بذلك".

واوضح ان "الاعداء حينما يرون انفسهم عاجزين عن التوغل في مراكز اتخاذ القرار، يحاولون التأثير عليها وحينما تكون البلاد متأثرة بالنفوذ السياسي، فحينها ستكون حركتها وتوجهاتها متطابقة مع كل ما يمليه عليها المستكبرون".

وكان خامنئي قال الاربعاء الماضي انه لن تكون هناك مفاوضات خارج اطار الملف النووي مع الاميركيين الذين "لا يخفون عداءهم لايران" واصفا مرة جديدة الولايات المتحدة بانها "الشيطان الاكبر".

واضاف ان "الشعب الايراني طرد هذا الشيطان ولا ينبغي ان نسمح بعد طرده من الباب ان يعود من النافذة ويتغلغل من جديد".

وقد ابرمت ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في 14 تموز/يوليو الماضي اتفاقا تاريخيا حول الملف النووي.

وقطعت ايران والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية منذ 1980 لكن وزيري خارجية البلدين التقيا عدة مرات في الاونة الاخيرة في اطار المفاوضات النووية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب