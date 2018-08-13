خامنئي: مشكلات إيران "داخلية" ولا تقتصر على العقوبات
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
سيارات تمر من أمام ملصق يظهر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في طهران بتاريخ 31 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الاثنين أن مشكلات بلاده الاقتصادية ناجمة عن سوء الإدارة داخليا وليس فقط عن الضغوطات الأميركية.
وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران إن "خبراء الاقتصاد والعديد من المسؤولين يعتقدون أن سبب هذه المشكلة ليس خارجيا بل هو داخلي. لا يعني ذلك أن لا تأثير للعقوبات، لكن العامل الرئيسي يكمن في كيفية تعاطينا معها"، وفق تصريحات نشرت على صفحته الرسمية في موقع "تويتر".
وأشار بالتحديد إلى انهيار الريال الإيراني الذي فقد نحو نصف قيمته منذ نيسان/ابريل.
وأضاف "إذا تحسن اداؤنا وأصبح أكثر حكمة وفعالية وفي وقته المناسب، لن يكون للعقوبات هذا القدر من التأثير، لأمكن مقاومتها".
ولم يتم بث الخطاب فورا عبر التلفاز.
وشهدت البلاد تظاهرات وإضرابات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار والبطالة وطريقة إدارة الاقتصاد.
ويشير محللون إلى أن مواقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران بما في ذلك انسحابه من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات ساهمت في تدهور سعر صرف الريال.
لكن كثيرين يؤكدون أن واشنطن لم تفعل غير مفاقمة المشكلات القائمة أصلا في إيران في وقت ازداد الضغط من داخل النظام على الرئيس حسن روحاني لتحسين إدارته للاقتصاد ومعالجة الفساد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب