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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 08:54 ص 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:54

سيارات تمر من أمام ملصق يظهر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في طهران بتاريخ 31 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)