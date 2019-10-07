هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 05:20 ص

صورة وزعها الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يظهر فيها أثناء خطاب يلقيه في طهران في 17 أيلول/سبتمبر 2019

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن "الأعداء" يحاولون دق إسفين بين طهران وبغداد، وذلك في تغريدة الاثنين بعد الاضطرابات الدامية في العراق.

وقال خامنئي عبر تويتر إن "إيران والعراق شعبان ترتبط (...) قلوبهما وأرواحهما (...) وسوف يزداد هذا الارتباط" قوةً "يوماً بعد يوم"، مضيفاً أن "الأعداء يسعون للتفرقة بينهما، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".

وأكدت وكالة ارنا الرسمية أن تصريح المرشد الأعلى يأتي تعليقاً على الأحداث الأخيرة في العراق.

وقتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن.

ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.

وتتهم السلطات العراقية "مخربين" و "قناصة مجهولي الهوية" تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

وحضت إيران مواطنيها الذين يعتزمون المشاركة في الحج في العراق إلى إرجاء سفرهم للبلاد بسبب أعمال العنف.

وتجمع طهران وبغداد علاقةً قريبة لكنها معقدة، حيث خاض البلدان حرباً داميةً بين عامي 1980 و1988، كما ازداد نفوذ إيران في العراق بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها للبلاد والإطاحة بصدام حسين عام 2003.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك