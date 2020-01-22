هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 07:26 م

أعلن خبيران مستقلان في مجال حقوق الانسان في الامم المتحدة الأربعاء تلقيهما معلومات أن هاتف مالك موقع أمازون جيف بيزوس جرى اختراقه من خلال حساب في تطبيق واتسآب يعود الى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

لكن الرياض نفت هذه المزاعم واعتبرت السفارة السعودية في واشنطن أنها "عبثية".

وقال المقرران الخاصان في الأمم المتحدة أغنيس كالامار وديفيد كاي في بيان في جنيف إن "القرصنة المزعومة لهاتف السيد بيزوس وهواتف آخرين تستدعي إجراء تحقيق فوري من قبل السلطات الأميركية وغيرها من السلطات المعنية".

وأضافا أن أي تحقيق في الواقعة المزعومة التي حدثت في أيار/مايو 2018 يجب أن ينظر ايضا في "المشاركة المستمرة والمباشرة والشخصية على مدى سنوات لولي العهد في الجهود الرامية إلى استهداف معارضين".

وأعربت كالامار، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، وكاي، الخبير في شؤون حرية التعبير، عن "قلقهما الشديد".

وكتبا "تشير المعلومات التي تلقيناها إلى احتمال تورط ولي العهد في مراقبة السيد بيزوس في محاولة للتأثير إن لم يكن لاسكات واشنطن بوست ووقف تغطيتها حول المملكة العربية السعودية".

ويملك بيزوس صحيفة واشنطن بوست التي تعامل معها ككاتب رأي الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في الرياض.

واعتبرت السفارة السعودية على حسابها في موقع تويتر ان "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف".

واضافت "ندعو الى إجراء تحقيق بهذه المزاعم حنى يتم الكشف عن كل الوقائع".

وقال المقرران الأمميان الخاصان ان ظروف وتوقيت الاختراق يوفران أرضية لتحقيق موسع في "مزاعم بأن ولي العهد أمر وحرض او على أقل تقدير كان على دراية بالتخطيط" لعملية قتل خاشقجي.

وقادت كالامار العام الماضي تحقيقا خاصا توصل الى "أدلة موثوق بها" تربط بين ولي العهد السعودي ومقتل خاشقجي، وهي تهمة تنفيها المملكة بشدة.

-"سرقة غير مسبوقة" للبيانات

وقال الخبيران الامميان انهما باتا على علم بنتيجة فحص هاتف "الآيفون" الخاص ببيزوس الذي جرى عام 2019، والذي توصل الى أن اختراق الهاتف تم في 1 ايار/مايو 2018 بواسطة ملف فيديو "ام بي 4" أرسل من حساب يستخدمه ولي العهد السعودي.

وأشارا الى أن بيزوس وولي العهد تبادلا رقمي هاتفيهما قبل شهر من عملية الاختراق.

وكشفت التحليلات انه بعد ساعات من تلقي بيزوس ملف الفيديو تم رصد "سرقة غير مسبوقة" ل128 ميغابايت من البيانات من هاتف بيزوس.

واستمر الأمر على هذا المنوال ل"عدة اشهر" بمعدلات أعلى تصل الى 4,6 غيغابايت بدون أن يتم اكتشافه.

وأظهرت التحليلات الجنائية التي نقلها خبيرا الامم المتحدة أن ولي العهد السعودي بعث برسائل عبر واتسآب الى بيزوس في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 وشباط/فبراير 2019 كشف فيها معلومات عن حياة بيزوس الخاصة لا تتوفر عبر مصادر عامة.

وأشارت التحليلات الى ان القراصنة قد يكونون استعانوا ببرمجية تجسس استخدمت في قضايا تعقب سعودية أخرى مثل "برمجية بيغاسوس 3 الخبيثة" التابعة لمجموعة "ان اس او".

- طلاق ب38 مليار دولار

وسلطت الاضواء على حياة بيزوس الخاصة مع اعلان طلاقه من زوجته في كانون الثاني/يناير 2019 بعد زواج استمر 25 عاما، والكشف من قبل صحيفة ناشونال انكوايرر انه كان على علاقة مع مذيعة الاخبار السابقة لورين شانشيز.

وأنهى بيزوس، أغنى رجل في العالم، وزوجته ماكينزي طلاقهما في تموز/يوليو عام 2019 بحيث نالت زوجته 38 مليار دولار بعد التوصل الى تسوية معها، وفق بلومبرغ.

وبعد الفضيحة قام بيزوس بالاستعانة بخدمات شركة "غافين دي باكر وشركاه" الأمنية لمعرفة كيفية تسرب رسائله الحميمة وصوره الى صحيفة ناشونال انكوايرر.

وفي آذار/مارس العام الماضي أعلنت الشركة الأمنية انها توصلت الى ان السلطات السعودية اخترقت هاتف بيزوس للدخول الى بياناته الخاصة.

لكن "دي باكر" لم تحدد أي طرف من الحكومة السعودية قام بالاختراق، كما أنها لم تعط تفاصيل عن الأدلة التي قادتها الى تحميل المملكة المسؤولية.

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