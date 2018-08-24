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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 04:41 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:41

رأى رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية فارع المسلمي أن إحلال السلام في اليمن أمر لا يهم أيا من القوى الدولية الكبرى، متحدثا لوكالة فرانس برس خلال زيارة إلى باريس، قبل انعقاد لقاء بين أطراف النزاع الشهر المقبل في جنيف.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى مفاوضات في 9 أيلول/سبتمبر في جنيف.

- سؤال: ما هي فرص نجاح الآلية الجديدة التي تبدأ في 6 أيلول/سبتمبر في جنيف، بعد فشل مفاوضات 2016؟

- هذه المشاورات لن تمضي بعيدا، لكنها مهمة لأن أي محادثات لم تجر منذ سنتين، ولأنها ستجري برعاية موفد خاص جديد للأمم المتحدة هو مارتن غريفيث. إنه يرث وضعا أسوأ من العام 2015 (عندما تصاعد النزاع مع تدخل التحالف العربي)، ولا يبدو أنه يحظى بدعم دولي كاف لتسوية النزاع في اليمن. هناك بالطبع حرب تدور في اليمن، لكنها تتخطى اليمن. باتت حربا إقليمية ودولية. ليس هناك اليوم وسيط في هذه الأزمة. الأمم المتحدة تحظى بالاحترام، لكنها لا تملك نفوذا وحدها. ليس هناك اليوم أي قوة تستثمر في السلام في اليمن. هنا تحديدا بإمكان فرنسا أن تلعب دورا.

- سؤال: كيف يمكن لفرنسا والأوروبيين والغربيين ممارسة ضغط على طرفي النزاع؟

- كانت الدبلوماسية الفرنسية أكثر نشاطا لمساعدة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للعودة إلى دياره (حين قدم استقالته من الرياض حيث مكث في ظروف ملتبسة)، منها لوقف أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث!

لكن بإمكان فرنسا، كما الاتحاد الأوروبي، القيام بشيء في هذا النزاع. فهي تبدو محايدة، ولو أنها ليست كذلك، وهي سياسيا في منتصف الطريق بين طهران وواشنطن، وتشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، وهو ما له وزن كبير. لماذا يتحتم على الأوروبيين أن يتحركوا؟ لأن مضيق باب المندب، طريق عبور ناقلات النفط، مهدد بالإغلاق بسبب الحرب في اليمن.

لا يثير هذا النزاع الكثير من الاهتمام في الوقت الحاضر لأنه لا يتسبب بتدفق لاجئين إلى أوروبا. أقله حتى الآن. لكنكم قد تدفعون أيضا ثمن هذه الحرب في نهاية المطاف.

إن أوقفت بريطانيا والولايات المتحدة (مصدرا الأسلحة الرئيسيان للسعودية، وفرنسا بدرجة أدنى) إمداداتهما، فستشلان الضربات السعودية والأخطاء التي ترافقها (وقد أصابت آخر ضربة خاطئة مؤخرا حافلة تقل أطفالا).

أما الاتحاد الأوروبي، فبإمكانه الحد من دعمه السياسي للسعودية بسبب جرائم الحرب المرتكبة.

- سؤال: كيف تقارن بين النزاع في اليمن والنزاع في سوريا؟

- اليمن ليس بلدا طائفيا. وهو ليس على حدود دولة إسرائيل، والعنف فيه "مركزي" أكثر منه في ليبيا. كلها عوامل يمكن أن تسهل تسوية النزاع، في حين أن سوريا تشهد انقسامات جيوسياسية كبيرة.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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