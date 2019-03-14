هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 02:14 م

نساء منقبات وأطفال في عداد الخارجين من آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا في 14 مارس/آذار 2019

خرج مئات من الأشخاص من جيب تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا الخميس، بعد قصف عنيف شنّته قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي بقيادة أميركية على الباغوز، في محاولة لكسر آخر دفاعات المقاتلين المتحصنين داخل أنفاق.

وبعدما أعلن التنظيم عام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تعادل مساحة بريطانيا، بات وجوده يقتصر اليوم على جيب محاصر داخل بلدة نائية على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأفادت قوات سوريا الديموقراطية مساء الخميس في بيان "استسلم اليوم ما يقارب 1300 إرهابي وعوائلهم لقواتنا" في الباغوز.

وجاء ذلك بعد ليلة قصف كثيف واشتباكات بدأت الأربعاء إثر شنّ مقاتلي التنظيم الرافضين للاستسلام هجومين معاكسين على مواقع قوات سوريا الديموقراطية، مستفيدين من عاصفة رملية تضرب المنطقة الصحراوية. واستمرت المعارك حتى ظهر الخميس، قبل أن تتراجع وتيرتها مع بدء خروج المحاصرين.

وأوضح قائد ميداني لفرانس برس مساء الخميس أن قوات سوريا الديموقراطية أبطأت حملتها رغبة في اعطاء مقاتلي التنظيم "فرصة للاستسلام".

وقال مقاتلون إن الطقس لا يساعدهم في المعركة، ويعملون حالياً على تعزيز مواقعهم.

ويأتي خروج هؤلاء بعد إعلان قوات سوريا الديموقراطية أن "ثلاثة آلاف إرهابي.. استسلموا" يومي الاثنين والثلاثاء "بشكل جماعي".

ويقتصر وجود التنظيم في الباغوز حالياً على مخيم عشوائي محاط بأراض زراعية تمتد حتى الحدود العراقية.

على تخوم البلدة، شاهد صحافي في وكالة فرانس برس مئات من الرجال والنساء والأطفال وهم يسلكون طريقاً وعرة سيراً وصولاً إلى تلة مشرفة على جيب التنظيم، تتمركز فيها قوات سوريا الديموقراطية. وقال إن بينهم عراقيين وآخرين من أوزبكستان وأطفالاً ذات ملامح آسيوية.

وبدا غالبية الرجال جرحى وقد أرخوا لحاهم، يسير بعضهم على عكازات ويلفّ عدد منهم عينه أو أحد أطرافه بضمادات. بينما حملت نساء منقبات أكياساً ممتلئة بالأغراض وإلى جانبهنّ أطفال بدت أجسادهم نحيلة ومتّسخة، وارتفع صوت بكاء عدد منهم.

ويأتي خروج هؤلاء بعد قصف طاول الجيب المحاصر، رداً على هجومين للتنظيم تخللهما ثمانية هجمات انتحارية، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة، تزامناً مع قصف مدفعي وضربات جوية للتحالف الدولي.

- "انتحاريون" -

وقال المتحدث الكردي في قوات سوريا الديموقراطية جياكر أمد لفرانس برس الخميس إن "غالبية من بقوا في الداخل حالياً هم انتحاريون يفجرون أنفسهم"، وهو ما يعوق تقدم قواته "في مساحة ضيقة".

وأوضح "يستخدمون تكتيكات تحت الأرض. لذلك، فالطائرات لا تؤثر دائماً بالشكل المطلوب"، في إشارة الى خنادق وأنفاق تقول قوات سوريا الديموقراطية إن التنظيم حفرها ويتحصن فيها مقاتلوه.

وتؤكد هذه القوات أن التنظيم يعيش "لحظاته الأخيرة". وقال أمد إن "المعركة ستستمر ليلاً ونهاراً" حتى القضاء على مقاتلي التنظيم.

ولا تملك قوات سوريا الديموقراطية تصوراً واضحاً لعدد مقاتلي التنظيم المتبقين في الباغوز، بعدما فاقت أعداد الذين خرجوا مؤخراً كل التوقعات.

وفي الأسابيع الأخيرة، علّقت هذه القوات مراراً هجومها ضد جيب التنظيم، ما أتاح خروج عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم نساء وأطفال من أفراد عائلات المقاتلين، وبينهم عدد كبير من الأجانب.

ومنذ بدء العمليات العسكرية في أيلول/سبتمبر، خرج نحو 60 ألف شخص منذ كانون الأول/ديسمبر من مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم في شرق سوريا، قبل أن يُطرد منها تباعاً.

وخضع الرجال والنساء والأطفال وغالبيتهم من عائلات مقاتلي التنظيم لعمليات تفتيش وتدقيق في هوياتهم بعد خروجهم. وتمّ نقل الرجال المشتبه بأنهم جهاديون إلى مراكز اعتقال، فيما أرسل الأطفال والنساء إلى مخيمات في شمال شرق البلاد أبرزها مخيم الهول الذي بات يؤوي أكثر من 66 ألفاً.

ويعاني القاطنون في هذا المخيم من أوضاع "بائسة"، وفق المنظمات الإنسانية الدولية التي تستنفذ طاقاتها القصوى لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان الخميس عن "اكتظاظ داخل مخيم الهول وشروط غير ملائمة للسكن تهدد كرامة الإنسان وحياته". وأوضح أن الوافدين "يضطرون للنوم على الأرض في ظل ظروف مناخية قاسية كالمطر وانخفاض درجات الحرارة".

وبحسب لجنة الإنقاذ الدولية، فإن 120 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال، لقوا حتفهم خلال رحلتهم الى مخيم الهول أو بعد وصولهم بفترة قصيرة.

وقدّرت منظمة إنقاذ الطفل "سايف ذي تشيلدرن" في بيان الخميس وجود أكثر من 3500 طفل أجنبي من أكثر من ثلاثين دولة، في ثلاثة مخيّمات للنازحين في شمال شرق سوريا. وأفادت أن أكثر من ألفين منهم هم دون الخامسة من العمر.

- سبعة مليارات دولار -

وتوشك "خلافة" التنظيم على الانهيار في سوريا، بعد سنوات أثار فيها الرعب بقوانينه المتشددة واعتداءاته الوحشية. ومُني التنظيم بخسائر ميدانية كبيرة خلال العامين الأخيرين.

ولا يعني حسم المعركة في منطقة دير الزور انتهاء خطر التنظيم، في ظل قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق الخارجة عن سيطرته واستمرار وجوده في البادية السورية المترامية الأطراف.

وتشكل جبهة الباغوز دليلاً على تعقيدات النزاع السوري الذي يبدأ هذا الأسبوع عامه التاسع، مخلفاً أكثر من 360 ألف قتيل ودمار هائل في البنى التحتية وملايين النازحين واللاجئين.

وفي إطار الجهود الدولية لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، تعهد المجتمع الدولي خلال مؤتمر المانحين الذين عقد الخميس في بروكسل، تقديم سبعة مليارات دولار لمساندة اللاجئين والنازحين السوريين، بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية التي ترأست المؤتمر مع الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة حدّدت الحاجات المالية لسنة 2019 بنحو 5,5 مليارات دولار لمساعدة نحو 5,6 ملايين لاجئ سوري خارج بلدهم، بالإضافة إلى 3,3 مليارات دولار للنازحين داخل سوريا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك "نحن مسرورون في ما يخص الأمم المتحدة. شكراً لسخائكم". لكنه ذكر بأن "المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الأزمة السورية".

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