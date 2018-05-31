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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 11:07 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:07

رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي يلقي كلمة في مجلس النواب في مدريد في 30 ايار/مايو 2018.

يوشك رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الذي اضعفته ادانة حزبه المحافظ في قضية فساد ان يخسر منصبه بعد اعلان حزب الباسك القومي تاييد مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية.

وباستثناء مفاجأة اللحظة الاخيرة، فإن التصويت المعلن لنواب حزب الباسك القومي الخمسة سيؤدي الجمعة الى نيل زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز الغالبية المطلقة، وهي 176 مقعدا ضروريا لإسقاط راخوي لاخذ مكانه تلقائيا في قصر مونكلوا.

وقال ايتور استيبان زعيم نواب حزب الباسك القومي في البرلمان "نعتقد اننا نستجيب لما يطالب به مواطنو الباسك (...) بالتصويت نعم".

وفي حين كان المحللون السياسيون يعتبرون في بداية الأسبوع أن فرص نجاح مذكرة حجب الثقة ضئيلة، يبدو أن الامور تغيّرت.

وقال رئيس الحزب الاشتراكى المعارض بيدرو سانشيز، الذي سيحل في حال تأييد المذكرة محل رئيس حكومة المحافظين الموجودين في السلطة منذ عام 2011 ، ان "عزلك سيد راخوي هو خاتمة حقبة سياسية انتهت، هي حقبتك".

-حزب الباسك القومي يحسم-

ويحكم حزب الباسك القومي (5 نواب) بلاد الباسك مع الحزب الاشتراكي.

وفي سبيل اقناعهم، اكد سانشيز الذي ينوي الحكم موقتا وتمرير اجراءات اجتماعية قبل ان يدعو الى إجراء انتخابات، انه لن يمس الموازنة التي تلحظ سخاء ماليا لمنطقة الباسك.

وقال متوجها الى الانفصاليين الكاتالونيين انه سيحاول "بناء الجسور" مع الحكومة الاقليمية في برشلونة.

واضاف في هذا الصدد "داخل الامة الاسبانية، هناك أقاليم تشعر أيضا بانها من الامم (...) يمكننا التعايش ضمن الدستور".

- نقاش حاد -

وتتميز النقاشات بعدائية شديدة. واتهم راخوي الاشتراكيين بالكذب من خلال المبالغة في مدى أهمية الإدانة بالفساد التي سرعت في تقديم مذكرة حجب الثقة الجمعة الماضي.

وتعرف قضية إدانة "الحزب الشعبي" برئاسة راخوي باسم "غورتيل".

وحكمت المحكمة على 29 شخصا بينهم حوالي 12 من الكوادر السابقين أو المسؤولين بما مجموعه 351 سنة سجناً بعد أن دانت الحزب بالاستفادة من أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر رؤساء بلديات تابعين له، من خلال فساد مؤسساتي مستشر عبر "التلاعب بصفقات عامة".

وخلص القضاء أيضا الى وجود "صندوق سري" ضمن الحزب وشكك في "مصداقية" شهادة راخوي الذي نفى وجود حسابات موازية أمام المحكمة، وأمر الحزب بإعادة 250 ألف يورو.

وقال سانشيز ان السؤال هو معرفة ما اذا كانت "هذه الديموقراطية قادرة على تحمل رفاهية تقييدها سنتين إضافيتين بفساد حزب الشعب" حتى الانتخابات المقبلة المقررة في الأصل عام 2020.

يرفض كل حلفاء سانشيز المحتملين إجراء انتخابات بشكل فوري، وهو مطلب حزب "سيودادانوس" (مواطنون) الذي يمثله 32 نائبا، ويتصدر استطلاعات الرأي. لم يعد هذا الحزب، الذي يُعتبر معارضا شرسا لامتيازات بلاد الباسك ولاستقلال كاتالونيا، حليف راخوي لكنه رفض حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي.

وحتى الان، ما زال راخوي يستبعد الاستقالة ما يسمح لحزبه بالبقاء في السلطة الى حين تنظيم انتخابات مبكرة ما يمكنه في نهاية المطاف من الحؤول دون تسلم سانشير السلطة.

ويرى المحللون انه حتى في حال نجاة راخوي من مذكرة حجب الثقة، فانه سيخرج من هذه المعركة ضعيفا جدا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب