هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 12:18 م

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقطت في 14 آذار/مارس 2020 خلال وصوله لمكتبه في القدس للإعلان عن رزمة جديدة من الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين في الحجر الصحي الاحترازي بعد تأكيد إصابة أحد الموظفين في مكتبه بفيروس كورونا المستجد وفق ما علمت وكالة فرانس برس.

وقال مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس "قرر رئيس الوزراء الخضوع للحجر مع موظفيه الى حين إتمام" تحقيق جار، فيما أكدت مصادر لفرانس برس أن التحقيق بدأ بعدما أظهر فحص إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء المدة التي سيقضيها نتانياهو في الحجر الصحي.

وأكد المكتب أن وزارة الصحة وطبيب رئيس الوزراء سيحددان موعد انتهاء الحجر الصحي بعد الحصول على نتائج الفحص المتصل بالفيروس.

ويأتي ذلك بعد محادثات مكثفة بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة "وحدة طارئة" لاحتواء جائحة كوفيد -19.

وسجلت إسرائيل إصابة أكثر من 4300 إصابة و15 وفاة.

وأفاد كل من نتانياهو وغانتس ان "تقدما كبيرا" احرز في المفاوضات بينهما تمهيدا لإنهاء أطول جمود سياسي في تاريخ إسرائيل الحديث.

وكان نتانياهو (70 عاما) التقى رئيس هيئة الأركان السابق غانتس (60 عاما) نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة تشكيل حكومة مستقرة بعد فشلهم في تحقيق ذلك اثر انتخابات نيسان/أبريل وأيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

وبرر غانتس الذي انتخب الخميس رئيسا للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) هذا التقارب بأنه "ما يحتاج إليه شعبه" في ظل تفشي الفيروس وفرض السلطات رزمة من إجراءات الطوارئ.

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