هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 04:59 ص

منصة نفطية أمام مرفأ لاغوس في نيجيريا في 23 شباط/فبراير 2018

أعلنت قوات الأمن في نيجيريا الأحد أن مسلحين هاجموا منصة نفطية في جنوب البلاد وخطفوا ثلاثة موظفين اسكتلندي وكندي ونيجيري.

وعمليات الخطف للحصول على فدية شائعة في هذا البلد وخصوصا في الجنوب المنتج للنفط. وعادة يتم الإفراج عن المخطوفين بعد دفع الدفيات.

وقالت قوات الأمن إن نحو ستة رجال هاجموا السبت المنصة في منطقة أوغبيلي في ولاية ريفرز. وقد أطلقوا عيارات نارية ثم خطفوا بسرعة الرجال الثلاثة وتوجهوا إلى الغابة الكثيفة والمستنقعات المحيطة بها.

وصرح عبد الله ابراهيم الناطق باسم قوات الأمن الحكومية وينتمي في فريق يحمل اسم "أوبريشن دلتا سيف" (عمليات دلتا آمن) أن "الضحايا هم كندي واسكتلندي، وعلمنا أن عاملا نيجيريا فقد أيضا".

وأضاف "نواصل جهودنا لإنقاذ الضحايا وتوقيف اللصوص".

وتستثمر المنصة التي شهدت الهجوم مجموعة "نيجر دلتا بتروليوم ريسورسز" (موارد دلتا النيجر النفطية).

وكان موظفان في مجموعة شل البريطانية الهولندية النفطية خطفا الخميس في جنوب نيجيريا بعدما قتل مسلحون رجلي الشرطية المكلفين حمايتهما.

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