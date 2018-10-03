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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 11:39 ص 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 11:39

الخطيبة التركية لجمال خاشقجي امام القنصلية السعودية في اسطنبول في 3 تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

اعتصمت الخطيبة التركية لصحافي سعودي يوجه انتقادات الى السلطات في الرياض، امام القنصلية السعودية في اسطنبول، سعيا وراء الحصول على معلومات غداة اختفائه.

ولم يظهر كاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي، منذ دخوله القنصلية بعد ظهر الثلاثاء.

وتعتصم خطيبته خديجة أ. (36 عاما) ترافقها صديقة، امام القنصلية منذ صباح الاربعاء، آملة في الحصول على معلومات عن الرجل الذي ستقترن به عما قريب.

وقالت لوكالة فرانس برس "لم أتلق أي خبر عنه منذ الساعة 13,00 (10 ت غ) امس. اريد ان اعرف مكانه".

واضافت "اريد ان اراه يخرج سليما معافى".

ودعت وزير الخارجية التركي الى الاتصال بالسفير السعودي لدى تركيا للاستعلام عن مصير خاشقجي، الصحافي المحنك الذي بات ينتقد الحكم السعودي في الاشهر الاخيرة، فيما كان يعتبر مقربا من السلطات سابقا.

واوضحت خطيبته ان خاشقجي توجه الى القنصلية لاجراء معاملات ادارية تمهيدا لزواجهما، لكنه لم يخرج منها.

واضافت "كان يريد الحصول على وثيقة سعودية تفيد انه ليس متزوجا".

ولم يصدر اي رد فعل على هذا الاختفاء عن السلطات التركية ولا عن القنصلية او السفارة السعودية في تركيا.

وقد نفى خاشقجي نفسه الى الولايات المتحدة العام الماضي خوفا من احتمال توقيفه، بعدما انتقد عددا من قرارات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والتدخل العسكري للرياض في اليمن.

واعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تحقق في اختفاء الصحافي. وقال مسؤول في الوزارة "اطلعنا على هذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات حاليا".

وكان خاشقجي كتب مقالات انتقد فيها بعض سياسات ولي العهد السعودي، وقال إن المملكة منعته قبل أن يغادرها، من استخدام موقع تويتر للرسائل القصيرة "عندما حذرت من المبالغة في الحماس للرئيس (الأميركي) دونالد ترامب عند انتخابه".

وفي مقال كتبه في "واشنطن بوست" في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، قال خاشقجي "عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات وتشويه صورة المثقفين ورجال الدين الذين يتجرأون على قول ما يفكرون به، ثم أقول لك أنا من السعودية، فهل تُفاجأ"؟

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب