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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2016 06:37 م 12 أبريل 2016 - آخر تحديث - 18:37

مهاجرون من اصول افريقية اعيدوا الى البر الليبي بعد توقف مركبهم، الاثنين 11 نيسان/ابريل 2016 (afp_tickers)