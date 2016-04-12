خفر السواحل الليبيون يعيدون 649 مهاجرا الى البر الليبي
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مهاجرون من اصول افريقية اعيدوا الى البر الليبي بعد توقف مركبهم، الاثنين 11 نيسان/ابريل 2016(afp_tickers)
اعترض خفر السواحل الليبيون الثلاثاء ستة مراكب مطاطية على متنها 649 مهاجرا خلال محاولتهم الابحار بطريقة غير شرعية نحو السواحل الاوروبية، واعادهم الى البر الليبي قبل ان يسلمهم الى سلطات طرابلس.
وقال العقيد ايوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية في طرابلس لوكالة فرانس برس انه عند الساعة الواحدة والنصف صباحا (23,30 تغ) تم "ضبط ستة قوارب مطاطية" قبالة صبراتة (70 كلم غرب طرابلس).
واضاف انه كان "على متنها 649 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 12 امراة وخمسة اطفال" هم من جنسيات افريقية، بينها السنغال وكينيا ونيجيريا وسيراليون ومالي والنيجر.
وتابع "تم لاحقا تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وياتي ذلك بعد يوم من اعلان جهاز خفر السواحل الليبيين عن انقاذ 115 مهاجرا في البحر قبالة طرابلس بعدما توقف مركبهم في البحر.
وتعتبر ليبيا التي تفتقد للرقابة الفعالة على حدودها البحرية والبرية بفعل النزاع المسلح على الحكم فيها، المنطلق الرئيسي في افريقيا لالاف المهاجرين الحالمين ببلوغ اوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كلم فقط من السواحل الليبية.
واعلن خفر السواحل الايطاليون الثلاثاء انهم انقذوا 1850 مهاجرا الاثنين خلال ثماني عمليات منفصلة في قناة صقلية التي تفصل ايطاليا عن السواحل الليبية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب