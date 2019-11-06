هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 10:41 ص

امرأة أردنية تسير في الموقع الأثري في جرش في شمال الأردن في الثاني من نيسان/أبريل 2003

أصيب خمسة أشخاص بينهم ثلاثة سياح بجروح الأربعاء نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش في شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأمن العام.

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان "أقدم شخص ظهر اليوم في محافظة جرش (51 كلم شمال عمان) بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه".

وأضاف "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه".

وأوضح المصدر أنه تمّ "إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج".

ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل حول جنسيات السياح الأجانب أو منفذ الاعتداء أو مدى خطورة الإصابة.

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في المملكة الى 19 كانون الأول/ديسمبر من عام 2016 في الكرك في جنوب الأردن وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان.

وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص دينوا في الهجوم.

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود الى حقبة ما قبل الميلاد تتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الالاف من السياح سنويا.

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