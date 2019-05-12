هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 08:13 م

أُصيب خمسة أشخاص بجروح جرّاء زلزال بقوّة 6,1 درجات ضرب الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء والجهاز الوطني للدّفاع المدني.

وأشار الدّفاع المدني إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح، لافتاً إلى انهيار منزلين.

وكان المعهد الأميركي للجيوفيزياء أوضح في وقت سابق أنّ الزلزال ضربَ على عمق 37 كيلومتراً في أقصى غرب البلاد، وأنّ أقرب مدينة من مركزه هي سانتا كروز.

ولم يُصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ أيّ تحذير من خطر حصول أمواج مدّ بحري.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات سواحل كوستاريكا على المحيط الهادئ، شعر به سكّان العاصمة سان خوسيه وأدّى إلى مصرع شخصين بنوبة قلبيّة.

وكان زلزال بقوّة 7,1 درجات ضرب في أيلول/سبتمبر 2017 المكسيك وأدّى إلى مصرع أكثر من 300 شخص.

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