هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 01:10 م

الدخان الاسود يتصاعد من حريق نشب في محطة قطارات في جدة في التاسع والعشرين من ايلول/سبتمبر 2019

اندلع حريق كبير الأحد في محطة تابعة لقطار الحرمين السريع في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح وتوقف الحركة على أحد خطوط القطار السريع، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ولم تحدد السلطات أسباب الحريق وما إذا كانت تمت السيطرة عليه.

وأغلقت قوات الأمن الطريق التي تربط بين جدة (غرب) ومكة المكرمة، وأغلقت الطرقات المحيطة بمحطة السليمانية، وفق ما شاهد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وأعلنت قناة الإخبارية عن إصابة "خمسة أشخاص" ونقلهم للمستشفى، وبثت صوراً لسحابة دخان سوداء ترتفع من المحطة.

وأكدت من جهتها إدارة الدفاع المدني السعودية في تغريدة أن "الفرق لا زالت تكافح الحريق".

وفي سلسلة من التغريدات نصحت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة "بالابتعاد قدر الإمكان عن دخان الحرائق"، وشددت على "أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل".

كما قالت إدارة مشروع قطار الحرمين أن الحريق وقع "حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم". ثم أعلنت في وقت لاحق أنه "حرصاً على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر".

وكان تم افتتاح قطار الحرمين السريع العام الماضي للربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دشّن في 2018 "قطار الحرمين"، في مشروع يصفه مسؤولون سعوديون بأنه أكبر مشاريع النقل في المنطقة.

ويقطع قطار الحرمين مسافة 450 كلم بين مكة والمدينة عبر جدة الواقعة على البحر الأحمر، وبسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة.

وقعت السعودية في العام 2011 اتفاقا مع تحالف إسباني ينص على تشييد خط السكك الحديد وشراء 35 قطارا سريعا فضلا عن عقد للصيانة مدته 12 عاما.

وتعزّز السعودية من إنفاقها على البنى التحتية وتوسع شبكتها للسكك الحديد، بما فيها إنشاء خط مترو بتكلفة 22,5 مليار دولار ما يزال قيد التنفيذ في الرياض، فيما تسعى لتنويع مصادر دخل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.

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