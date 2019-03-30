قُتل خمسة عمّال وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار ناتج عن تسرّب للغاز في مصنع بمقاطعة شاندونغ في شرق الصين، وفق ما أعلنت السُلطات المحلّية.

وقالت السُلطات في بيان، إنّ الانفجار وقع ليل الجمعة في مصنع لمعالجة رمل بركاني يُستخدم خصوصًا في الزّراعة.

وأوضح البيان أنّ "السبب الأوّلي" للانفجار هو "تسرّب للغاز الطبيعي المُسال، وأنّ هناك تحقيقًا إضافيًا" يتمّ إجراؤه.

وأشار البيان إلى توقيف أحد المسؤولين عن المصنع.

ويأتي ذلك، بعد أسبوع على انفجار مصنع للكيماويّات في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو بشرق الصّين أودى بحياة 78 شخصاً ويُعدّ بين الأسوأ في تاريخ البلاد.

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