هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 06:23 ص

امرأة تسير أمام صور للعاملين الطبيين الروس الذين توفوا بسبب كوفيد-19 خارج مستشفى في سانت بطرسبرغ. وقد توفي أكثر من 70 منهم حتى الآن.

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ، بحسب مصدر في وزارة الطوارئ الروسية.

وأفاد المصدر وكالة فرانس برس "قضى خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150".

ووقع الحادث في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، بحسب وكالة أنباء تاس، التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تأهيل من أجل استقبال مرضى كوفيد-19.

واندلع الحريق بعيد الساعة السادسة صباحا(03,00 ت غ) في الطابق السادس من المشفى الواقع في شمال المدينة. وتمت السيطرة عليه قبل الساعة السابعة بتوقيت غرينتش ولم يمتد إلا على مساحة 10 أمتار مربعة، بحسب الفرع المحلي لوزارة الطوارئ.

ونقلت تاس عن مصدر من خدمات الإغاثة أن الضحايا هم "خمسة مرضى كانوا موصولين بجهاز تنفس اصطناعي".

وذكر مصدر لوكالة انترفاكس أن "الحريق اندلع في +المنطقة الحمراء+ لقسم الانعاش" في المستشفى، حيث تتم معالجة المصابين بوباء كوفيد-19.

ورجح المصدر أن يكون السبب "احتراق جهاز للتنفس".

وأعلنت لجنة التحقيق في بيان لها أنها فتحت تحقيقا حول "الوفاة بسبب الإهمال".

وأشارت وكالة تاس إلى أن مستشفى القديس جاورجيوس كان في منتصف آذار/مارس "من أوائل مستشفيات المدينة التي أعيد تأهيلها بالكامل، لتحويله إلى مستشفى للأمراض المعدية"، بينما كان الوباء لا يزال تحت السيطرة في روسيا.

ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه خلال أيام قليلة في مستشفى روسي تتم فيه معالجة المصابين بكوفيد-19، إذ توفي السبت شخص في موسكو في مستشفى يضم ما يقرب من 700 مصاب. واندلع الحريق، بحسب وكالات الأنباء الروسية، في وحدة العناية المركزة أيضا.

وتتزايد حدة الوباء في روسيا، رغم أن معدل الوفيات لا يزال منخفضا، لكن البلاد تسجل يوميا بين 10 إلى 11 ألف إصابة جديدة منذ بداية شهر أيار/مايو، ما يجعلها أحد أكثر الدول تضرراً من الوباء.

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