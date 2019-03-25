هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 11:15 ص

أطفال يمنيون يرافقهم آباؤهم يحملون السلاح خلال تجمع في صنعاء في 27 أيلول/سبتمبر 2018 لتأكيد تأييدهم للمتمردين الحوثيين في وجه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

قتل خمسة مقاتلين من المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهات جديدة في مدينة الحديدة غرب اليمن، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت الاثنين مصادر طبية وعسكرية.

وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس ان المواجهات اندلعت مساء الاحد في الجزء الشرقي من المدينة و"استمرت لساعات".

وذكر طبيب في مستشفى الحديدة الرئيسي رفض الكشف عن اسمه ان جثث ثلاثة مقاتلين في صفوف المتمردين لقوا مصرعهم في الاشتباكات نقلت إلى المستشفى، بينما تحدّث طبيب آخر في مستشفى ميداني تابع للقوات الحكومية عن مقتل عنصرين في هذه القوات خلال المواجهات ذاتها.

وكانت أطراف النزاع توصّلت في كانون الاول/ديسمبر الماضي في السويد إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في مدينة الحديدة المطلّة على البحر الاحمر والتي تضم ميناء حيويا يعتمد عليه ملايين السكان.

كما نصّ الاتفاق على انسحاب المتمردين من هذا الميناء ومن ميناءين آخرين في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وانسحاب القوات الحكومية من شرق وجنوب المدينة حيث تتواجد منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

لكن الاشتباكات المتقطّعة لم تتوقّف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 18 كانون الاول/ديسمبر، بينما لم يطبّق اتفاق الانسحاب وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقه.

والاسبوع الماضي أفاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث ان الامم المتحدة تناقش مع أطراف النزاع خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة، على أن يجري تنفيذها باشراف اللجنة المشتركة التي يترأسها فريق تابع للامم المتحدة بقيادة الدنماركي ميشيل لوليسغارد.

والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، مستمرة منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران، والقوّات الموالية الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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