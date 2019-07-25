هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 05:04 ص

عناصر أمن أفغانية تحقق في موقع انفجار أمام جامعة في كابول في 19 تموز/يوليو 2019.

قتل خمسة أشخاص على الأقل الخميس في تفجير انتحاري في كابول كما أعلن مسؤول مشيرا إلى انفجارين آخرين في العاصمة.

وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في كابول وانحاء افغانستان حيث لا تزال الحرب تحصد ضحايا رغم الجهود الاميركية للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

ووقع الانفجار الاول قرابة الساعة 3,40 ت غ حين صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابول كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأضاف رحيمي ان الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط محذرا من ان الحصيلة قد ترتفع أكثر.

وأشار أيضا الى انفجارين آخرين أحدهما بسيارة مفخخة في شرق كابول.

وتعذر الحصول على تفاصيل أخرى حول الانفجارين الاخرين كما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها.

وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق يؤدي الى انسحاب القوات الاجنبية من البلاد مقابل ضمانات امنية من جانب حركة طالبان بينها تعهد بان افغانستان لن تصبح ملاذا آمنا لمجموعات ارهابية.

ويرى مراقبون ان المتمردين يصعدون هجماتهم من أجل تحسين موقفهم التفاوضي.

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