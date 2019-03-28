هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 09:17 ص

صورة نشرت على تويتر من حساب مهند حسن شيشير تظهر رجال الإطفاء يكافحون الحريق في برج للشركات في دكا في 28 آذار/مارس 2019

أسفر حريق هائل شب في برج يضم شركات في دكا الخميس عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما يخشى وجود أشخاص آخرين تحاصرهم النيران في عاصمة بنغلادش.

وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص قتلوا أثناء قفزهم من المبنى المؤلف من 19 طابقا فيما لقي

شخصان حتفهما بسبب الحريق. ونقل عشرات آخرون إلى المستشفيات للعلاج.

وقال محمد رسول، أحد مسؤولي قاعة المراقبة المركزية لرجال الاطفاء في دكا، ان "19 وحدة من فرق الإطفاء تعمل في الموقع. وانضم سلاح الجو والبحرية البنغلادشيان أيضا إلى معركة مكافحة النيران...".

لم تعرف أسباب الحريق وأظهرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب ودخانا أسود يرتفع من واجهة البرج، على مرأى من الجموع القلقة المحتشدة في الشارع.

وأفرغت مروحيات الماء على البرج المحترق. وكان موظفون عالقون في الطوابق يطلبون المساعدة، كما يتبين من صور بثها التلفزيون.

وقال شوكت الرحمن الذي يعمل في البرج لوكالة فرانس برس "عندما سمعت ان حريقا قد اندلع في المبنى، سارعت الى الخروج". وأضاف "ما زال كثيرون من زملائي عالقين في مكاتبهم".

وتتكرر الحرائق وانهيارات المباني في بنغلادش، البلد الفقير في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانه 160 مليون نسمة، بسبب عدم التقيد بتدابير ومعايير السلامة.

وفي الشهر الماضي، دمر حريق مباني سكنية في مدينة دكا القديمة حيث كانت تُخزن بطريقة غير قانونية مواد كيميائية، وأسفر عن مصرع حوالى 70 شخصا.

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