هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 04:31 ص

مسؤولون أمنيون باكستانيون في موقع انفجار امام مزار صوفي في لاهور

قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 24 آخرون في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية الأربعاء ثاني أيام شهر رمضان، وفق التلفزيون الرسمي.

ولا تزال الشرطة تسعى لتحديد طبيعة الانفجار الذي وقع قرب بوابة الدخول المخصصة للنساء إلى مزار داتا دربار الصوفي الذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا.

وتناثر حطام السيارات على الرصيف قرب المزار فيما هرع المسعفون إلى مكان الانفجار وسط انتشار قوات الأمن المسلحة في المنطقة.

وكثيرا ما يستضيف المزار مهرجانات صوفية وهو مقصد رئيسي لمسلمين من مختلف المذاهب ما يجعله هدفا سهلا لهجمات المتطرفين.

وكان قد تعرض للاستهداف في هجوم انتحاري عام 2010 أودى بأكثر من 40 شخصا.

ومنذ ذلك الهجوم تخضع المنطقة لحراسة أمنية مشددة، ويجبر الزائرون على العبور في مختلف مراحل التفتيش والمسح قبل الوصول إلى المجمع.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية محمد أشفق في مؤتمر صحافي إن الانفجار استهدف عناصر الامن في المزار مضيفا بأن التحقيقات تجري لمعرفة طبيعة الانفجار.

وقال إن ثلاثة شرطيين وحارس أمن ومدني قتلوا في الانفجار. وأكدت وزيرة الصحة في الإقليم ياسمين رشيد الحصيلة.

وكثفت باكستان عملياتها ضد المتطرفين بعد أعنف هجوم استهدف مدرسة في بيشاور عام 2014 أودى بأكثر من 150 شخصا غالبيتهم من الأطفال.

وتحسن الوضع الأمني بشكل كبير لكن لا يزال المتطرفون قادرين على شن هجمات عنيفة.

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