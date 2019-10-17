هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 11:38 ص

تشققات في الارض نتيجة زلزال ضرب الفيليبين في السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر 2019

أعلنت السلطات الفيليبينية أن الزلزال الذي ضرب الاربعاء جزيرة مينداناو بجنوب البلاد وبلغت قوته 6،4 درجات، أدى الى مقتل خمسة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى.

ووقع الزلزال بعيد الساعة 19،30 بالتوقيت المحلي (11،37 ت غ) الاربعاء ودمر عددا من المنازل. وأكدت السلطات المحلية الخميس سقوط خمسة قتلى و53 جريحا.

وأوضح مجلس الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا نتيجة انزلاق التربة، كما قتل شخص في انهيار جدار، وقتل الخامس نتيجة اصابته بذبحة قلبية بسبب الذعر.

كما سجلت مؤسسات الرصد حصول أكثر من 300 هزة ارتدادية ضعيفة المستوى، واستبعدت تماما حدوث تسونامي.

وتقع الفيليبين على خط حزام النار في منطقة المحيط الهادىء وتتعرض عادة للزلازل.

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