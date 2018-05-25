خمسون قتيلا في غرق مركب في شمال غرب الكونغو الديموقراطية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مركب يعبر نهر اوبانجي بين الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى، في 12 نيسان/ابريل 2014(afp_tickers)
انتشلت فرق الانقاذ جثث حوالى خمسين شخصا بعد غرق مركب في نهر بشمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسب حصيلة رسمية نقلت الجمعة الى وكالة فرانس برس.
وقال ريتشارد مبويو ايلوكا نائب حاكم اقليم تشوابا بشمال غرب الكونغو الديموقراطية ان "حادثة الغرق وقعت ليل الاربعاء الخميس وعثرنا على 49 جثة الخميس وجثة واحدة صباح الجمعة".
وكان المركب يقل ركابا وكمية كبيرة من السلع من بلدة مونكوتو إلى مدينة مابنداكا في المحافظة الاستوائية، بحسب الاهالي.
وقال مبويو إن "أسباب الغرق وعدد المفقودين لم يعرف بعد. وقد أرسلت حكومة المحافظة فريقا للاطلاع".
وتكثر الحوادث في انهار وبحيرات الكونغو الديموقراطية بسبب استخدام مراكب متداعية والافراط في التحميل وعدم توفر مستلزمات السلامة.
في شباط/فبراير الماضي أكدت تقارير فقدان 14 شخصا على الاقل عندما غرق مركبان في نهر الكونغو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب