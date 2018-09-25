خيبة أمل أميركية إزاء الآلية الأوروبية للالتفاف على العقوبات على إيران
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وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في واشنطن في 21 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء "انزعاجه وخيبة أمله العميقة" إزاء قرار الاتحاد الأوروبي استحداث آلية تتيح للدول والشركات الأجنبية الالتفاف على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في ختام اجتماع عقد في نيويورك مساء الإثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتّحدة وشاركت فيه إيران وروسيا والصين، إنشاء نظام مقايضة لمواصلة التجارة مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في مبادرة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي وقّع في 2015 على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة المدوّي منه في أيار/مايو الماضي.
ولكن هذه الآلية أثارت سخط وزير الخارجية الأميركي الذي قال في اجتماع في نيويورك أمام لوبي "متّحدون ضد إيران نووية" المناهض لحيازة إيران السلاح النووي إنّ "هذا هو أحد أكثر التدابير المؤدّية لنتائج عكسية على السلم والأمن الإقليميين الذي يمكن تخيّله".
واتّهم بومبيو الاتّحاد الأوروبي ب"تعزيز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب" في العالم.
وأضاف "اتخيّل الملالي الفاسدين والحرس الثوري"، قوات النخبة في الجمهورية الإسلامية، "كيف كانوا يضحكون صباح اليوم" لدى تلقّيهم نبأ الاتفاق على تشكيل هذه الآلية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب