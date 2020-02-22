هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير, 2020 03:49 م

صورة من الارشيف لمؤسس ويكيليكس جوليان اسانج لدى تحدثه من شرفة سفارة الإكوادور في لندن بتاريخ 18 أيار/مايو 2017

تظاهر مئات الأشخاص السبت في لندن تحت شعار "افرجوا عن أسانج" احتجاجا على امكان تسليم مؤسس موقع ويكيليكس قبل يومين من بدء القضاء البريطاني درس طلب الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس.

وتجمع الحشد قرب مقر السفارة الاسترالية قبل السير في شوارع لندن رافعأ لافتات كتب عليها "لا تلمسوا أسانج" و"الصحافة ليست جريمة".

وهتف المتظاهرون لدى مرورهم أمام مقر رئاسة الوزراء "العار عليك بوريس جونسون".

وبين الشخصيات الداعمة لأسانج وزير المال اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس ومصممة الأزياء فيفيان ويستوود.

وأعلن جون شيبتون والد أسانج "لا أفهم لماذا جوليان معتقل" منددا ب"حبس تعسفي".

وأسانج (48 عاما) مسجون في سجن بيلمارش جنوب لندن منذ توقيفه في نيسان/أبريل 2019 في سفارة الاكوادور التي لجأ إليها قبل سبع سنوات.

وهو ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التجسس وتطالب واشنطن بتسليمه وقد يتعرض للسجن حتى 175 عاما.

وتأخذ عليه السلطات الأميركية تعريض بعض مصادرها للخطر لدى نشر حوالى 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان في 2010.

ودعا كريستن هرافنسون رئيس تحرير ويكيليكس السبت من لندن "الجميع إلى فتح معركة من أجل أسانج" منتقدا "القوة السوداء" التي تضرب كل الذين يريدون "الحقيقة والشفافية".

ودعمت منظمة "مراسلون بلا حدود" مؤخرا أسانج وأطلقت عريضة وقعها حتى بعد ظهر السبت 40 ألف شخص.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك