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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2015 07:59 ص 27 أكتوبر 2015 - آخر تحديث - 07:59

رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو في انقرة في 4 تشرين الاول/اكتوبر 2015 (afp_tickers)