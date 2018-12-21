تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

داو جونز وناسداك يختتمان أسوأ أسبوع لهما منذ 2008

متعاملون في بورصة وول ستريت في نيويورك في 28 أيلول/سبتمبر 2018.

(afp_tickers)

اختتم مؤشّرا "داو جونز" و"ناسداك" الجمعة أسوأ أسبوع لهما منذ 10 أعوام، في جلسة زادت الخسائر التي راكماها طوال الأسبوع بسبب عوامل عدة أبرزها المخاوف على النمو وخطر إغلاق الإدارات الفدرالية الأميركية والحرب التجارية.

وبحسب النتائج المؤقتة لتداولات الجمعة فقد خسر مؤشّر داو جونز الصناعي خلال جلسة التداولات 1,85% ليغلق على 22 ألفاً و437,48 نقطة، في حين كانت الخسائر أكبر لدى مؤشّر ناسداك الذي تغلُب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إذ تراجع بنسبة 2,99% مستقراً عند 6 آلاف و332,99 نقطة.

وبذلك يكون داو جونز قد خسر هذا الأسبوع 6,8% من قيمته، في حين بلغت نسبة الخسائر التي راكمها ناسداك منذ الإثنين 8,4%.

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك