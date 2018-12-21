داو جونز وناسداك يختتمان أسوأ أسبوع لهما منذ 2008

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 09:43 م

متعاملون في بورصة وول ستريت في نيويورك في 28 أيلول/سبتمبر 2018.

اختتم مؤشّرا "داو جونز" و"ناسداك" الجمعة أسوأ أسبوع لهما منذ 10 أعوام، في جلسة زادت الخسائر التي راكماها طوال الأسبوع بسبب عوامل عدة أبرزها المخاوف على النمو وخطر إغلاق الإدارات الفدرالية الأميركية والحرب التجارية.

وبحسب النتائج المؤقتة لتداولات الجمعة فقد خسر مؤشّر داو جونز الصناعي خلال جلسة التداولات 1,85% ليغلق على 22 ألفاً و437,48 نقطة، في حين كانت الخسائر أكبر لدى مؤشّر ناسداك الذي تغلُب عليه أسهم شركات التكنولوجيا إذ تراجع بنسبة 2,99% مستقراً عند 6 آلاف و332,99 نقطة.

وبذلك يكون داو جونز قد خسر هذا الأسبوع 6,8% من قيمته، في حين بلغت نسبة الخسائر التي راكمها ناسداك منذ الإثنين 8,4%.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك