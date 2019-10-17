هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 06:21 م

السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند يصل لمقر الكونغرس في واشنطن في 17 تشرين الاول/اكتوبر للشهادة أمام لجان الكونغرس التي تحقق حول ترامب بهدف عزله.

قال دبلوماسي أميركي للكونغرس الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني أقحما السياسة الأميركية الداخلية في المحادثات مع أوكرانيا، وذلك في اطار مسعى الديموقراطيين لعزل قطب العقارات الثري.

وقال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند للجان الكونغرس التي تحقق حول ترامب بهدف عزله، أنه في أيار/مايو أمر ترامب دبلوماسيين بإشراك محاميه الشخصي جولياني في مناقشات بين واشنطن وإدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

واوضح سوندلاند أن جولياني سعى للضغط على زيلينسكي للتحقيق في أمر شركة اوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، خصم ترامب السياسي.

وقال سوندلاند في بيان معدّ مسبقاً "أكد جولياني أن الرئيس يريد بيانا علنيا من الرئيس زيلينسكي يلزم اوكرانيا التحقيق في قضايا لمكافحة الفساد".

وأضاف "ذكر جولياني تحديدا انتخابات 2016، وشركة بوريسما على أنهما قضيتان للتحقيق في مكافحة الفساد مهمتان للرئيس". وكان هانتر نجل بايدن عضوا في مجلس إدارة شركة بوريسما.

وتابع "لم أفهم حتى وقت قريب، أن أجندة السيد جولياني ربما تضمنت أيضا محاولة لدفع الأوكرانيين للتحقيق مع نائب الرئيس بايدن أو ابنه أو لإشراك الأوكرانيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حملة إعادة انتخاب الرئيس لعام 2020".

- أدلة إساءة السلطة -

وشكل بيان سوندلاند اضافة الى مزاعم أن ترامب أساء استغلال منصبه وانتهك قوانين الانتخابات بالسعي لإشراك دولة أجنبية في السياسة الانتخابية الأميركية.

ويواجه ترامب وجولياني اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذين شغل منصبا في مجلس إدارة بوريسما لمدة خمس سنوات حتى نيسان/أبريل من العام الجاري.

وسعى سوندلاند، رجل الأعمال الذي تم تعيينه سفيرا بعد التبرع بمليون دولار لمراسم تنصيب ترامب ، إلى الناي بنفسه عن العاصفة السياسية التي تحيط بالبيت الأبيض فيما يواجه ترامب احتمال عزله.

وقال إنه لم يكن في البداية على دراية بما أراده ترامب في المحادثات مع زيلينسكي حتى ظهور الشكوى بخصوصها الشهر الماضي.

وعرضت الشكوى بالتفصيل مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيسين في 25 تموز/يوليو، قام خلالها ترامب بالضغط على زيلينسكي للتحقيق مع بايدن وسط مناقشة حول المساعدات العسكرية للبلد السوفياتي السابق.

وأفاد سوندلاند إن جولياني كان رسول ترامب الرئيسي.

وقال "لقد فهمت أن الرئيس تصرف بمشاركة جولياني وأن جولياني كان يعبر عن مخاوف الرئيس"، وتابع "شعرنا بخيبة أمل أيضا من نهج الرئيس لجهة اشراك جولياني" في المباحثات.

وأضاف "كانت وجهة نظرنا أن موظفي وموظفات وزارة الخارجية، وليس المحامي الشخصي للرئيس، يجب أن يتحملوا مسؤولية جميع جوانب السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أوكرانيا".

لكن معارضين قالوا إنّ سوندلاند نفسه كان متورطًا في نقل مطالب ترامب السياسية إلى أوكرانيا.

وتمت تغطية أنشطة جولياني في شكل كبير بالفعل في أيار/مايو، وقد أبلغ جولياني صحيفة واشنطن بوست أنه تعامل في المقام الأول مع سوندلاند ودبلوماسي آخر هو كورت فولكر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن سوندلاند التقى عدة مرات كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، وأن مولفاني رتب لسوندلاند لقاء لاطلاع ترامب على التطورات قبل مكالمة 25 تموز/يوليو مباشرة.

- ثمانية شهود -

وسوندلاند هو الشاهد الثامن الذي يدلي بشهادته أمام لجان مجلس النواب الثلاثة التي تقود التحقيق في قضية عزل ترامب، وجميعها تتحدى جهود البيت الأبيض لمنع الشهود من الظهور.

والثلاثاء، منع البيت الأبيض نائب الرئيس مايك بنس ومكتب الميزانية الأمريكي ووزارة الدفاع من تسليم الوثائق الخاصة بأوكرانيا إلى المحققين، كما تحدى جولياني مذكرة استدعاء لتسليم وثائقه.

وقال رئيس لجنة التحقيق في قضية عزل ترامب آدم شيف إن هذا التحدي لن يعزز سوى تهمة إضافية بأنّ البيت الأبيض عرقل التحقيق.

وإذا تمت الموافقة على عزل ترامب في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، فإن القضية ستحال على مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بأغلبية طفيفة.

والخميس، نفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن يكون التحقيق ذا دوافع سياسية، مشيرة إلى أنه لا يوجد جدول زمني لمسألة عزل ترامب.

وقالت للصحافيين "لم يأت أحد منا إلى الكونغرس لعزل رئيس"، وتابعت "يجب اتخاذ إجراءات من هذا القبيل بشكل رسمي وجديّ".

واضافت "سيعتمد الجدول الزمني على مدى امكان الوصول الى الحقيقة وهذا ما نسعى اليه".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك