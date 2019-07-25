هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 12:21 م

أعضاء مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في اجتماع استثنائي في المقر العام في فيينا لاختيار مدير عام موقت، 25 تموز/يوليو 2019

اختارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس الدبلوماسي الروماني كورنل فيروتا ليكون مديراً عاماً موقتاً لها إلى حين تعيين خلف ليوكيا أمانو الذي توفي الاسبوع الماضي.

واختير فيروتا الذي كان معاوناً قريباً من أمانو بهدف "ضمان سير أعمال (الوكالة) بانتظام وسلاسة"، وفق بيان صادر عنها. وجاء ذلك في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس المحافظين الذي يضم ممثلين ل35 دولة.

وبقي يوكيا امانو مديراً لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لمدة عشر سنوات، وتوفي في 18 تموز/يوليو عن 72 عاماً.

وجاءت وفاته في وقت تنشط الوكالة بشكل خاص في مراقبة مدى وفاء إيران بالتزاماتها المدرجة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان فيروتا (43 عاماً) يشغل منصب مدير مكتب الأمانة العامة لشؤون التنسيق، وتولى خلال السنوات العشر الماضية مهمات عدة ضمن الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً.

وهو مرشح لخلافة أمانو بشكل دائم في أعقاب المرحلة الانتقالية. ويعدّ ايضاً سفير الأرجنتين لدى الوكالة رافاييل غروسي أحد المرشحين للمنصب.

وفي ظروف عادية، تستغرق عملية اختيار مدير عام نحو سنة، ولكن يمكن تسريعها حالياً للإتاحة للمدير العام المقبل بدء ولايته في كانون الثاني/يناير 2020، وفق ما ذكر لفرانس برس مصدر قريب من الملف.

وتطالب دول بآلية تعيين تكون أسرع. وفي السياق، طلبت البعثة الدبلوماسية الأميركية الخميس من نظيراتها "عدم استبعاد" خيار تعيين مدير عام جديد قبل نهاية المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقب بين 16 و20 أيلول/سبتمبر، وفق بيان.

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