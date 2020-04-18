هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2020 02:24 م

ممرضات يلتقطن صورة في مستشفى ميداني لمرضى فيروس كورونا المستجد في دبي في 14 نيسان/ابريل 2020

افتتحت دبي السبت مستشفى لمرضى كوفيد-19 في مركز التجارة العالمي المخصص للمؤتمرات، وذلك استعدادا لاحتمال تزايد حالات الإصابة بالوباء الذي حصد أرواح أكثر من 35 شخصا في دولة الإمارات.

وتم الانتهاء من تجهيز المرحلة الاولى من المستشفى الميداني بسعة 300 سرير، علما أن الطاقة الكلية التي من يمكن أن يصل إليها هي ثلاثة آلاف سرير.

ويختص المستشفى الميداني بمعالجة الحالات المستقرة والمعتدلة.

وقال ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر بعيد زيارته المستشفى، "افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي (...) نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية".

وأضاف "حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب".

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من 6300 إصابة بفيروس كورونا المستجد و37 وفاة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

والجمعة قرّرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تمديد برنامج تعقيم في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع بعدما كان من المفترض أن ينتهي مساء السبت.

ويشمل البرنامج حملات تعقيم للمواصلات العامة ولمناطق مكتظة بالسكان، كما يتضمن انشاء مراكز فحص من السيارة.

ويترافق البرنامج مع إجراءات تحد من التنقل وتسمح فقط بالخروج للعمل الضروري أو لشراء المنتجات الغذائية أو الذهاب إلى العيادات والمستشفيات.

وكانت دبي التي يشكل الاجانب غالبية سكانها، أغلقت المراكز التجارية والمعالم السياحية التي تشتهر بها وبينها برج خليفة أمام المتسوقين والزوار في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

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