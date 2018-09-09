دعوات للهدوء في المانيا بعد توقيف افغانيين بشبهة القتل
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تظاهرة لحركة قومية يمينية في كيمنتس في شرق ألمانيا(afp_tickers)
دعا العديد من المسؤولين في المانيا الاحد إلى الهدوء بعد توقيف أفغانيين اثنين للاشتباه في تورطهما في قتل شاب بعد اسبوعين من حادث مماثل في كيمنتس أدت الى توتر في البلاد.
ودعا هولغر ستاكنيشت وزير الداخلية الاقليمي لمقاطعة ساكس انهالت حيث جرت الواقعة ليل السبت الاحد، السكان إلى "الاتزان".
وقال الوزير وهو من حزب المستشارة انغيلا ميركل لوكالة الانباء الالمانية "ان الوفاة المأسوية لشاب" الماني "اثرت في كثيرا وآسف بشدة لما حدث".
ووعد بان دولة القانون ستفعل كل شيء لتوضيح ملابسات القضية.
كما دعت مسؤولة الاندماج في المقاطعة السكان الى الهدوء.
وقالت الشرطة والنيابة المحليتين في بيان مشترك ان الافغانيين تم توقيفهما بسبب "شبهة القتل" في هذه القضية وذلك في مدينة كوتن.
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
لكن بحسب العديد من وسائل الاعلام وخصوصا يومية دي فيلت وقناةام دي ار المحلية العامة، فان الشاب الالماني (22 عاما) توفي بعد اصابته بنزيف في المخ بعد عراك عنيف شارك فيه وصديق له مع الافغانيين.
وبحسب وسائل الاعلام فان مشادة اولى جرت في وقت متاخر مساء السبت قرب ملعب بين امراة حامل وثلاثة افغان يتنازعون ابوة الجنين.
وتدخل الشاب الالماني ورجل ثان، فنشبت مشاجرة عنيفة، بحسب وسائل الاعلام. وتجمع الكثير من السكان الاحد لوضع زهور واشعال شموع في مكان الفاجعة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب