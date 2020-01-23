هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 11:03 ص

صورة التقطت في 29 كانون الاول/ديسمبر 2019 للزعيم كيم جونغ اون في بيونغ يانغ خلال حديثه أمام جلسة عامة للحزب الحاكم ونشرتها وكالة الانباء الكورية الشمالية في 30 منه

دعيت كوريا الشمالية للمرة الأولى إلى مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيعقد في شباط/فبراير، وفق ما قال المنظمون الخميس.

وستتمثل بيونغ يانغ بنائب وزير خارجيتها كيم سون غيونغ، حسبما قال المتحدث.

وسيكون وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بين المسؤولين الذين سيشاركون في المؤتمر، من دون معرفة إذا ما كانت ثمة لقاءات ثنائية مقررة مسبقا.

وتعدّ إيران وكوريا الشمالية المنخرطتان في برامج نووية في خلاف مباشر مع الولايات المتحدة حول المسألة.

وحذّرت بيونغ يانغ الثلاثاء أنها قد تسعى للبحث عن "مسار جديد" لتسريع برامجها للتسلح بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على الشركات الكورية الشمالية، مع وصول المحادثات النووية الى حائط مسدود.

وبالإضافة إلى بومبيو، سيحضر عن الجانب الأميركي أيضا، بحسب المنظمين، وزير الدفاع مارك اسبر ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي.

ومنذ عام 1963، يجمع مؤتمر ميونخ للأمن عشرات مسؤولي الدول. وينعقد المؤتمر هذا العام وسط توتر شديد يشهده الشرق الأوسط.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك