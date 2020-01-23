دعيت كوريا الشمالية للمرة الأولى إلى مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيعقد في شباط/فبراير، وفق ما قال المنظمون الخميس.

وستتمثل بيونغ يانغ بنائب وزير خارجيتها كيم سون غيونغ، حسبما قال المتحدث.

وسيكون وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بين المسؤولين الذين سيشاركون في المؤتمر، من دون معرفة إذا ما كانت ثمة لقاءات ثنائية مقررة مسبقا.

وتعدّ إيران وكوريا الشمالية المنخرطتان في برامج نووية في خلاف مباشر مع الولايات المتحدة حول المسألة.

وحذّرت بيونغ يانغ الثلاثاء أنها قد تسعى للبحث عن "مسار جديد" لتسريع برامجها للتسلح بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على الشركات الكورية الشمالية، مع وصول المحادثات النووية الى حائط مسدود.

وبالإضافة إلى بومبيو، سيحضر عن الجانب الأميركي أيضا، بحسب المنظمين، وزير الدفاع مارك اسبر ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي.

ومنذ عام 1963، يجمع مؤتمر ميونخ للأمن عشرات مسؤولي الدول. وينعقد المؤتمر هذا العام وسط توتر شديد يشهده الشرق الأوسط.

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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