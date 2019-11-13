هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 08:12 م

الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي تشارك في قمة اسيان-اليابان في بانكون في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

رفعت مجموعات حقوقية من الروهينغا واميركا اللاتينية دعوى قضائية في الارجنتين ضد العديد من كبار المسؤولين البورميين ومن بينهم أونغ سان سو تشي، بسبب جرائم ارتكبت ضد المسلمين الروهينغا، في أول مرة تستهدف فيها الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في ازمة الروهينغا، بحسب ما تكشف الأربعاء.

ورفعت تلك الجماعات الدعوى في الارجنتين بموجب مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي"، وهو مفهوم قانوني تطبقه العديد من الدول على أساس ان بعض الأفعال مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فظيعة لدرجة انه يمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان وليس في بلد معين.

وقال المحامي توماس اوجيا لوكالة فرانس برس "تهدف هذه الشكوى إلى معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والمتواطئين معهم والمتسترين عليها .. ونحن نقوم بذلك عبر الارجنتين لانه ليس لديهم (الروهينغا) امكانية اخرى لتقديم الشكوى الجنائية في اي مكان اخر".

وتطالب الدعوى كبار القادة العسكريين والسياسيين - بمن فيهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ والزعيمة المدنية سو تشي - بالمثول أمام العدالة بسبب "التهديد الوجودي" الذي تواجهه أقلية الروهينغا المسلمة.

وقال تون خين، رئيس منظمة الروهينغا البورمية في المملكة المتحدة "لقد حاولت سلطات بورما لعقود القضاء علينا بوضعنا في أحياء خاصة، وإجبارنا على الفرار من وطننا وقتلنا".

وسبق للمحاكم الأرجنتينية وأن نظرت في قضايا أخرى بموجب مبدأ الاختصاص العالمي، بما فيها قضية تتعلق بحكم الدكتاتور السابق فرانشيسكو فرانكو في إسبانيا وحركة فالون غونغ في الصين.

وتواجه بورما ضغوطاً قانونية متزايدة في المحاكم في جميع أنحاء العالم بسبب طردها الروهينغا عام 2017.

فقد رفعت غامبيا قضية منفصلة الاثنين ضد بورما في المحكمة العليا للأمم المتحدة في لاهاي.

وفي عملية قانونية ثالثة، بدأ المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي تحقيقات أولية في بنغلاديش التي تعيش فيها اعداد كبيرة من اللاجئين الروهينغا.

وقال أوجيا إنه يأمل في صدور أوامر اعتقال دولية نتيجة الدعوى. ومع ذلك، لم يتم إدراج جريمة الإبادة الجماعية على وجه التحديد في الدعوى لأنها ليست مدرجة في قانون العقوبات في الأرجنتين.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك