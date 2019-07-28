هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 05:32 م

عناصر من الهلال الاحمر الليبي قرب جثة احد المهاجرين على شاطئ الخمس شرق طرابلس الجعة في 26 تموز/يوليو 2019

تم الاحد في مقبرة مخصصة للمهاجرين في تاجوراء (غرب) دفن جثامين 46 مهاجرا كانت انتشلت جثثهم اثر غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا، بحسب مراسل فرانس برس.

وقالت السلطات إنه سيتم دفن باقي جثامين المهاجرين ال 16 لاحقا.

وكانت أجهزة الانقاذ الليبية أعلنت الجمعة أنها انتشلت 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم الخميس قبالة مدينة الخمس الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وشارك سبعة مهاجرين نجوا، في تشييع رفاقهم.

وقال أنور (اريتري) أحد السبعة "تم انقاذنا وها نحن نشارك اليوم في دفن 46 من إخوتنا وأطفال ونساء".

ولا يزال عدد من كانوا على المركب الذي غرق ليل الاربعاء الخميس غير معروف، وتتضارب الارقام بحسب المصادر.

ولقي 110 مهاجرين على الاقل حتفهم في الحادث الذي وصفته الامم المتحدة ب "الاسوأ" من نوعه هذا العام في البحر الابيض المتوسط.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية فقد تم انقاذ نحو 145 شخصا في حين لا يزال 110 مفقودين.

وتحدثت البحرية الليبية عن 134 ناج و115 مفقودا. وقالت منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا إن نحو 400 مهاجر كانوا على متن المركب.

وحاولت السلطات الليبية السبت نقل الجثث الى مقبرة تاجوراء، لكن المعارك في المنطقة اجبرتها على العودة ادراجها.

ولم يتم دفن قسم من هذه الجثث التي لفظها البحر إلا بعد أربعة ايام.

وتقع مقبرة تاجوراء المخصصة للمهاجرين في حقل تحيطه الاشجار والصخور. ولا تحمل شواهد اغلب القبور سوى ارقام.

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