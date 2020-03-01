هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 11:44 ص

صورة التقطت في 28 شباط/فبراير 2020 تظهر فيها خوذة عسكري تركي في قرية استهدفتها قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا

أسقطت القوات التركية الأحد طائرتين حربيتين سوريتين في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت دمشق، في وقت أكدت أنقرة استمرار هجومها ضد القوات السورية في محافظة إدلب.

في المقابل أعلنت دمشق إغلاق مجالها الجوي في شمال غرب البلاد وهددت بإسقاط أي طائرة تخترق أجواء محافظة إدلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 13,25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية".

وأكد المصدر أن الطيارين قفزوا بالمظلات "بسلام".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها إن "طائرتي سوخوي- 24 كانتا تستهدفان طائراتنا جرى إسقاطهما"، من دون أن تتحمل مباشرة مسؤولية اسقاطهما، مشيرة أيضاً إلى أنه تم "تدمير سلاح مضاد للطيران أسقط إحدى طائراتنا المسيرة، فضلاً عن منظومتي مضادات طائرات".

وفي وقت لاحق الأحد، قتل 19 جندياً سورياً في قصف شنته طائرات مسيرة تركية استهدف رتلاً عسكرياً ومعسكراً لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى القوات الحكومية السورية جراء القصف التركي باستخدام طائرات من دون طيار او القصف المدفعي منذ الجمعة إلى 93 عنصراً، وفق المرصد. ولم يصدر أي تعليق رسمي سوري على الحصيلة.

وفي وقت سابق صباح الأحد، أعلن مصدر عسكري سوري "إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب".

وأكد، وفق سانا، أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وأعلنت وكالة "سانا" مساء أن الجيش السوري أسقط الأحد "ثلاث طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي"، بعدما كانت أفادت صباحاً عن إسقاط أول طائرة، الأمر الذي أكده المرصد السوري ووزارة الدفاع التركية.

وتشن قوات النظام السوري بدعم روسي منذ كانون الأول/ديسمبر هجوماً واسعاً ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى وتنتشر فيها قوات تركية في محافظة إدلب وجوارها. وتمكنت القوات السورية من إحراز تقدم كبير على الأرض.

إلا أنه منذ بداية شباط/فبراير، تصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة في المنطقة وانعكس في مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

والخميس، مُنيت تركيا بخسائر فادحة إذ قتل 34 جندياً على الأقلّ بضربات جوّية اتهمت أنقرة قوات النظام بتنفيذها في إدلب.

وإثر الهجوم، أطلقت تركيا عملية عسكرية في المنطقة ضد الجيش السوري.

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