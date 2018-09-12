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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 10:35 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:35

تستمر دوامة العنف في طرابلس بعد أسبوع من القتال الدامي بين فصائل مسلحة وهجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية، ما يزيد من صعوبة حياة سكان العاصمة الليبية.

وبعد المواجهات التي خلفت 63 قتيلاً على الأقل في أواخر آب/أغسطس ومطلع أيلول/سبتمبر، سقطت صواريخ ليل الثلاثاء الأربعاء علن المطار الوحيد الذي ما زال يعمل في طرابلس.

ولا تزال الهدنة بين الفصائل المسلحة التي أبرمت في 4 أيلول/سبتمبر برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هشة.

فعلى الرغم من أنه تم الالتزام بها بشكل عام، افاد شهود عن اشتباكات لوقت قصير مساء الثلاثاء في جنوب العاصمة.

وتسبب سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل في محيط مطار معيتيقة من دون إحداث إصابات، إلى تعليق الرحلات مجددا، بحسب ما ذكر مصدر ملاحي.

ويقع مطار معيتيقة العسكري السابق في شرق العاصمة، وفتح أمام حركة النقل المدني بعد تدمير مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب المدينة خلال أحداث 2014.

وأغلق معيتيقة للمرة الأولى في 31 آب/أغسطس بسبب القتال بين الفصائل المسلحة ثم أعيد فتحه في 07 أيلول/سبتمبر.

وتم تحويل الرحلات مساء الثلاثاء إلى مطار مصراتة على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، بحسب مصدر في المطار.

وتتخذ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والمعترف بها من المجتمع الدولي من العاصمة طرابلس مقراً. وناهيك عن عدم قدرتها على فرض سيطرتها على البلد ككل، فشلت هذه الحكومة حتى في ترسيخ سلطتها في طرابلس.

وشهدت المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص بين 27 آب/أغسطس ولأيام، قتالا عنيفا بين فصائل متناحرة لا سيما في أحيائها الجنوبية حيث قتل ما لا يقل عن 63 شخصا وجرح 159 آخرون، وفق مصادر رسمية.

وتضررت شبكة الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار لساعات أطول - تصل إلى 24 ساعة أحيانا - وانقطاع المياه - لا يزال قائما منذ أسبوع - واضطرابات في وسائل الاتصال لدى السكان الذي يعانون من حر الصيف أساسا.

وفي ما يعكس حالة الفوضى في جميع أنحاء البلاد، ذكرت مؤسسة الكهرباء أن مجموعات مسلحة تمنعها من ترشيد الكهرباء في غرب ليبيا، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في العاصمة والجنوب.

ونفذ تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين هجوما على مقر مؤسسة النفط الوطنية في وسط المدينة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بين موظفيها. واستهدف هذا الهجوم قطاعا يؤمن لليبيا أكثر من 95 بالمئة من مواردها.

وقالت حكومة الوفاق الوطني إن "الإرهابيين" استغلوا القتال من أجل "التسلل وارتكاب جريمتهم".

- "14 انتهاكا" -

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى في ليبيا ورسخ وجوده في سرت إلى الشرق من طرابلس في عام 2015. وبعد إخراجه منها في عام 2016، لا يزال التنظيم ناشطاً في ليبيا على الرغم من الضربات المتلاحقة ضد قواعده التي تنفذها الولايات المتحدة الأميركية.

وقال التنظيم المتطرف في بيان إن الهجوم الانتحاري على مؤسسة النفط استهدف "مصالح طواغيت ليبيا"، وفق ما نشرت حساباته المعتادة على تطبيق "تلغرام".

وقال الموفد الدولي الى ليبيا غسان سلامة الأربعاء "على الرغم من الانتكاسة البسيطة مساء أمس خلال الليل لوقف إطلاق النار، فإن الأيام التسعة التي مرت شهدت احتراماً واسعاً لوقف إطلاق النار".

وأشار الى "14 انتهاكا لوقف إطلاق النار".

وعن استهداف المطار، قال "نحن نعلم تماما من قام بقصف مطار معيتيقة... أقول له المرة القادمة سأسميه بالاسم".

وقال سلامة إن حكومة الوفاق الوطني شكلت لجنة جديدة مكلفة تطبيق إجراءات امنية في طرابلس نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على إخراج الأسلحة الثقيلة والميليشيات من العاصمة.

وأضاف "البعض من هذه الترتيبات وقع تنفيذها والبعض الاخر سيقع تنفيذه في الأيام المقبلة".

وبعد سبع سنوات من سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، ما زالت ليبيا تعيش في الفوضى.

ويشيع وجود عدد لا حصر له من الجماعات الجهادية والفصائل المسلحة التي تغير ولاءها وفقاً لمصالحها، مناخاً من انعدام الأمن.

وقال تقرير لخبراء في الامم المتحدة إن "المجموعات المسلحة زادت من تأثيرها على مؤسسات الدولة الليبية ساعية إلى تعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية".

وأضاف التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي في الخامس من أيلول/سبتمبر وحصلت فرانس برس على نسخة منه أن "استخدام العنف للسيطرة على البنية التحتية للدولة والمؤسسات والتهديدات والهجمات ضد موظفي الحكومة أمر واسع الانتشار في جميع أنحاء البلاد وبشكل خاص في طرابلس".

وتابع التقرير أن "هذا السلوك الشره (...) يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الدولة الليبية وتدهور المؤسسات والبنى التحتية"، مشيرا إلى أن "المنافسة العنيفة للسيطرة على الدولة تعيق الانتقال السياسي في البلاد".

ويحول الصراع على النفوذ وانعدام الأمن وانتشار الفصائل المسلحة دون تحديد موعد لتنظيم انتخابات يدفع الغرب باتجاهها، ولا سيما فرنسا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب