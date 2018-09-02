هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 07:47 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:47

الرئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي لدى وصوله الى القدس في مستهل زيارته لاسرائيل في الثاني من ايلول/سبتمبر 2018

بدأ رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي مساء الاحد زيارة تاريخية لاسرائيل في مسعى لتقليص ارتهان بلاده العسكري للحليف الاميركي التقليدي.

وهذه الزيارة التي تستمر حتى الاربعاء حيث سيتوجه اثرها دوتيرتي الى الاردن، هي الاولى لرئيس فيليبني منذ اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين قبل 60 عاما. وكانت مانيلا استقبلت الف يهوي فروا من المحرقة النازية الالمانية.

وستكون الزيارة موضع متابعة خاصة في اسرائيل خصوصا بسبب الشخصية القوية جدا والصراحة التي تميز دوتيرتي الذي أثار انتقادات لدى تشبيهه أفعاله بأدولف هتلر.

ويرافق دوتيرتي وفد مهم، وكان في استقباله في مطار بن غوريون قرب تل ابيب وزير المواصلات الاسرائيلية ايوب قرة. وانتقل بعدها الى القدس حيث سيشارك في اجتماع لافراد الجالية الفيليبنية المهمة العاملة في اسرائيل.

وسيلتقي دوتيرتي الاثنين رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو قبل ان يغادر الاربعاء الى الاردن.

وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "هذه الزيارة تكتسي اهمية كبيرة بالنسبة الينا، انها ترمز للعلاقات القوية والودية بين شعبينا".

وكان اعقب تولي دوتيرتي السلطة منتصف 2016 تدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد باراك اوباما وذلك رغم الاتفاق الدفاعي الذي يربط البلدين.

-الخدم الفيليبينيون-

وسبب تدهور العلاقات كان انتقادات واشنطن للحرب الدامية على المخدرات التي اعلنها رئيس الفيليبين. ورد دوتيرتي على تلك الانتقادات بالغاء طلبية من 27 الف بندقية هجومية كان ابرمها مع الاميركيين.

كما الغى هذا العام عقد شراء 16 مروحية كندية ايضا بسبب انتقادات الحكومة الكندية لوضع حقوق الانسان في الفيليبين.

واعاد دوتيرتي توجيه سياسة بلاده الخارجية باتجاه الصين وروسيا، رغم ان التوتر خف بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة.

وقال خبير العلاقات الدولية اينلتو سافيا ان الزيارة "تشكل للرئيس دوتيرتي (فرصة) لزيارة سوق آخر لاسلحة قواته المسلحة والشرطة".

واسرائيل تعد احد ابرز تجار السلاح في العالم وتوجه 60 بالمئة من صادراتها من السلاح الى دول منطقة آسيا والمحيط الهادىء، بحسب ارقام حكومية اسرائيلية.

وباتت مانيلا في 2017 زبونا مهما لاسرائيل حيث اشترت خصوصا انظمة رادار وتجهيزات مضادة للدبابات بما قيمته 21 مليار دولار.

ويمكن ان تكون زيارة دوتيرتي مناسبة لابرام عقود جديدة اهم في وقت تملك فيه الفيليبين خططا لتحديث قواتها المسلحة.

لكن الزيارة ستركز ايضا على العدد المهم من الفيليبينيين العاملين في خدمة المنازل في اسرائيل.

ويعمل نحو عشرة ملايين فيليبيني خارج بلادهم في عدة مجالات. وبحسب البنك المركزي الفيليبيني فان عائداتهم ذات اهمية بالغة في اقتصاد البلاد حيث بلغت في 2017 اكثر من 28 مليار دولار.

وتعمل سلطات الفيليبين على الحصول من العواصم الاجنبية على اتفاقيات لتحسين حقوق عمالها المهاجرين الذين يعتبرون بمثابة ابطال في بلادهم.

وانتقدت اسرائيل خريف 2016 دوتيرتي بسبب تشبيهه حملته الدامية على المخدرات بحملة هتلر على اليهود في المانيا.

وكان دوتيرتي قال ان "هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي (تشير الارقام الى ستة ملايين) وهناك ثلاثة ملايين متعاطي مخدرات في الفيليبين. ساكون سعيدا بقتلهم".

وسيزور دوتيرتي الذي قدم لاحقا اعتذاره "للشعب اليهودي" على تلك العبارة، نصب المحرقة النازية في القدس.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب