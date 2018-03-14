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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 07:00 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 07:00

صورة نشرتها الرئاسة الفيليبينية للرئيس رودريغو دوتيرتي في الاول من آذار/مارس 2018 في افتتاح المسابقة الوطنية الخاصة للاسلحة والتكتيكات في دافاو (جنوب) (afp_tickers)