دوتيرتي يعلن انسحاب الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية
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صورة نشرتها الرئاسة الفيليبينية للرئيس رودريغو دوتيرتي في الاول من آذار/مارس 2018 في افتتاح المسابقة الوطنية الخاصة للاسلحة والتكتيكات في دافاو (جنوب)(afp_tickers)
اعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاربعاء انسحاب الارخبيل من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في سياسته التي افضت الى سقوط عدد من القتلى في اطار مكافحة المخدرات.
وقال دوتيرتي في بيان "اعلن (...) ان الفيليبين الغت مصادقتها على نظام روما بمفعول فوري".
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اعلنت مطلع شباط/فبراير بدء "دراسة تمهيدية" المرحلة التي تسبق فتح تحقيق حول حملة مكافحة المخدرات التي يقوم بها ترامب.
وتثير هذه السياسة قلقا لدى الاسرة الدولية.
وكان دوتيرتي الذي انتخب بسهولة في 2016، وعد بالقضاء على تهريب المخدرات في حملة ادت الى مقتل عشرات الآلاف من مرتكبي الجنح.
ومنذ انتخابه، قتلت الشرطة حوالى اربعة آلاف شخص يعتقد انهم من مهربي او مدمني المخدرات، حسب الاحصاءات الرسمية.
ويؤكد المدافعون عن حقوق الانسان ان عدد القتلى اكبر بثلاث مرات من ذلك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب