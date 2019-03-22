هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 05:34 ص

صورة ملتقطة من تيخوانا لمهاجر من أميركا الوسطى يتسلق سياجا حدوديا يفصل شاطئ هذه المدينة المكسيكية عن سان دييغو الأميركية، الخميس 21 آذار/مارس 2019

أطلق عناصر دوريات الحدود الأميركية الخميس الغاز المسيل للدموع على مهاجرين من أميركا الوسطى حاولوا عبور الحدود من مدينة تيخوانا المكسيكية، وفق صحافيي وكالة فرانس برس.

واستخدمت مجموعة من المهاجرين ومن بينهم أطفال، حبلا مرتجلا لتسلق سياج على الشاطئ بين تيخوانا وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، لكنهم اضطروا للتراجع بسبب الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الدوريات للمرة الأولى منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

وشاهد أحد صحافيي فرانس برس مهاجرا واحدا يعبر الحدود تم توقيفه على الفور.

وهذه المرة الثالثة في غضون أسبوع التي حاولت فيها مجموعة من المهاجرين عبور الحدود سعيا لطلب اللجوء هربا من أعمال العنف في بلدانهم.

ففي المحاولة الأولى قبل أسبوع تمكن نحو 50 شخصا من العبور وعشرة آخرين الثلاثاء. وأوقفت السلطات جميعهم.

وقال شرطي في تيخوانا طلب عدم الكشف عن اسمه "أحدهم أحضرهم إلى هنا. دربوهم لأنهم يعرفون أنه لدى العبور يجب أن يطلبوا اللجوء وبهذا لن يتم ترحيلهم ويتعين البت في طلباتهم طبقا للقوانين الأميركية".

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وصل مئات المهاجرين من أميركا الوسطى قادمين من هندوراس ضمن قافلة كبيرة حاولت العبور بشكل جماعي -- لكن عددا قليلا منهم تمكنوا من العبور بعد أن تمت مواجهتهم بالغاز المسيل للدموع.

في الأشهر القليلة الماضية، وصل آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى إلى المكسيك في العديد من القوافل أملا بالعثور على حياة أفضل في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هؤلاء المهاجرين يمثلون تهديدا للأمن القومي مطالبا بمليارات الدولارات لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

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