هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 09:08 ص

سياح يرتدون أقنعة على شاطئ بجوار برج العرب في دبي في 29 كانون الثاني/يناير 2020.

عززت دول خليجية الثلاثاء الاجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس، كلها قدمت من إيران.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان تعليق جميع رحلات الركاب والشحن إلى ايران "لمدة أسبوع قابلة للتجديد، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية" لمواجهة الفيروس.

والإمارات أكبر شريك تجاري لإيران في منطقة الخليج، كما أن مطار دبي الدولي يعد نقطة عبور رئيسية للمسافرين بين دول خليجية وإيران.

وجاء قرار وقف الرحلات في وقت ازدادت الإصابات في الدول الخليجية.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 15 إصابة الثلاثاء- بينهم ست سيدات سعوديات- بعد عودتهم من ايران عبر دبي أو الشارقة في الإمارات، ليرتفع عدد الحالات فيها إلى 17.

وبعدها، أعلنت السلطات البحرينية منع مواطنيها من الذهاب إلى إيران "حتى إشعار آخر".

وسجلت في الكويت إصابة ثلاثة كويتيين بالفيروس ممن "كانوا في الحجر الصحي الإجباري"، ليصل العدد الإجمالي إلى ثماني حالات حتى الآن.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إرجاء مباراة القادسية الكويتي مع ضيفه ظفار العماني التي كانت مقررة الثلاثاء ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد، وذلك في ظل وقف الكويت النشاطات الرياضية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وإيران في مقدمة الدول التي تأثرت بالفيروس، باستثناء الصين حيث بدأ انتشار "كوفيد-19"، إذ توفي فيها 15 شخصا، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة الى إغلاق حدودها مع الجمهورية الاسلامية لاحتواء الوباء.

ويسافر آلاف الكويتيين والبحرينيين الشيعة إلى إيران لزيارة الأماكن المقدسة فيها، خصوصا في قم ومشهد.

وكانت الإمارات، التي سبق وأن أعلنت عن اكتشاف 13 حالة مصابة على أراضيها، أوقفت الرحلات مع المدن الصينية باستثناء العاصمة بكين.

وسجلت سلطنة عمان اصابتين اضافيتين الثلاثاء بالفيروس قدمتا أيضا من إيران، لتصبح عدد الحالات المسجلة هناك 4 حالات، بينما لم تعلن كل من السعودية أو قطر عن تسجيل اصابات داخل أراضيهما.

وأعلنت هيئة تشغيل وادارة الموانىء في السلطنة أنه سيتم توقيف "عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتبارا من يوم الأربعاء 26 من شباط/فبراير".

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الخارجية العمانية إنها ترتب لإعادة مواطنيها من إيران بعد يوم على وقف الرحلات الجوية إلى هناك.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين القاريّة الثلاثاء إلى أكثر من 2600 حالة.

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