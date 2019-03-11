هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 03:00 ص

قررت العديد من الدول اغلاق مجالها الجوي امام طائرات البوينغ 737 ماكس في أعقاب حادثين داميين في أقل من ستة أشهر لهذا الجيل الجديد من الطائرات، فيما طلبت الولايات المتحدة تعديلات عاجلة من الشركة المصنعة.

وقد تحطمت طائرة 737 ماكس 8 للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد في جنوب شرق أديس أبابا بعيد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصا كانوا على متنها. وقال الشاهد تيجينغ ديشاسا ان الجزء الخلفي من "الطائرة كان مشتعلا عندما تحطمت على الأرض"، ولم يتبق منها سوى كومة من الحطام.

وهذا الحادث الثاني لهذا النموذج الذي تستخدمه شركة "لايون اير" التي تحطمت طائرتها في البحر في إندونيسيا في تشرين الاول/أكتوبر، وأدى إلى مقتل 189 شخصا وبعد دقائق قليلة من الإقلاع.

وبحجة القيام بعمليات التحقق اللازمة لفعالية هذا النموذج، قامت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة، وهي مركز رئيسي للنقل الجوي في آسيا، بتعليق عمليات "جميع أنواع طائرة بوينغ 737 ماكس" موقتا في مجالها الجوي.

ومنع الطيران المدني الاسترالي ايضا تحليق جميع طائرات بوينغ 737 ماكس في أجواء أستراليا بصورة "فورية".

وفي مسقط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان الثلاثاء تعليق هبوط طائرات بوينغ 737 ماكس في مطاراتها وإقلاعها منها حتى اشعار اخر.

كما اعلنت هيئة الطيران المدني في الامارات اغلاق المجال الجوي للبلاد امام هذا النوع من الطائرات اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء.

واكدت شركة فلاي دبي للطيران المنخفض الكلفة تعليق استخدام 13 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 و 9.

وفي الكويت، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تعليق تشغيل طائرة بيونغ 737 ماكس من والى مطار الكويت الدولي إلى إشعار آخر ابتداء من الساعة الثالثة فجر الاربعاء بالتوقيت المحلي.

وفي لندن، أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة في بيان أنها "كإجراء احترازي" قررت "إيقاف رحلات الركاب من أي مشغل يصل أو يغادر أو يحلق في الأجواء البريطانية" اذا كانت الطائرة من هذا الطراز.

وفي كوالالمبور، قررت هيئة الطيران المدني تعليق عمليات طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التي تطير من ماليزيا وإليها او تعبر فوق "ماليزيا حتى إشعار آخر".

وفي باريس، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان انه "نظرا إلى ظروف الحادث في إثيوبيا، اتخذت السلطات الفرنسية قرارا كتدبير احترازي بحظر أي رحلة جوية تجارية لطائرات بوينغ 737 ماكس إلى أو من أو فوق الأراضي الفرنسية".

وفي دبلن، أعلنت هيئة الطيران المدني الأيرلندية انها "قررت تعليق عمليات جميع أنواع طائرة بوينغ 737 ماكس مؤقتا ومنعها من دخول المجال الجوي الإيرلندي والخروج منه".

كما اغلقت المانيا مجالها الجوي امام طائرات البوينغ 737 ماكس 8، كما اعلن الثلاثاء وزير النقل اندرياس شوير.

وفي اسطنبول، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية الثلاثاء تعليق رحلاتها التي تستخدم أسطولها المكون من 12 طائرة بوينغ 737 ماكس اعتبارا من غد الاربعاء.

وفي وقت لاحق، قررت وكالة أمن الطيران الأوروبي إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8و9 كما أعلنت الوكالة على موقعها الالكتروني.

كما اعلنت الهند تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات.

وقررت الولايات المتحدة الاثنين مواصلة تشغيل هذه الطائرات، لكنها أرادت حمل شركة بوينغ على إجراء تغييرات على 737 ماكس 8 و737 ماكس 9.

وطلبت وكالة الطيران الفيدرالية من بوينغ إجراء تغييرات "في موعد أقصاه نيسان/ابريل" على نظام التحكم والبرمجيات.

وقررت هولندا حظر تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس في أجوائها.

وفي إيطاليا أعلنت هيئة الطيران المدني الإيطالية عن حظر دخول طائرات بوينغ 737 ماكس مجالها الجوي ابتداء من الساعة 20,00 ت غ.

- شركة استراتيجية -

على صعيد شركات الطيران، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية "تعليقا موقتا للتشغيل التجاري" لطائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 الخمس الثلاثاء.

وقد اوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية أيضا استخدام طائراتها الأربع الأخرى من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وتلتها خطوط كايمان الجوية (جزر كايمان)، كومير (جنوب إفريقيا)، طيران المكسيك (المكسيك) وغول (البرازيل).

في اوسلو، اعلنت شركة الطيران النروجية المنخفضة الكلفة "اير شاتل" الثلاثاء إنها ستعلق رحلاتها لطائرة بوينغ 737 ماكس حتى إشعار اخر.

وتشكل هذه المأساة الجديدة تحديا كبيرا للشركة الأميركية، وقد أثارت قلق المستثمرين، بعد أن خسر سهم بوينغ 5,36 % في وول ستريت الاثنين.

وإذا كانت أسباب هذا الحادث لم تعرف بعد، فإن تحطم طائرة لايون اير في إندونيسيا، قد سلط الانتباه على خلل يمكن أن يدفع كمبيوتر الطائرة، إلى الاعتقاد انها على وشك الهبوط.

وفي موقع التحطم في إثيوبيا، انضم المحققون من وكالة الطيران المدني الإثيوبية إلى فريق تقني من بوينغ ومحققين أميركيين من سلطات الطيران المدني.

وقد عثر الاثنين على الصندوقين الأسود - أحدهما يحتوي على البيانات الفنية للرحلة والآخر تسجيل المناقشات وأجهزة الإنذار في قمرة القيادة.

وكانت كينيا في حالة حداد بسبب تحطم الطائرة بعد مقتل 32 من مواطنيها في الحادث، ونيروبي هي أيضا المركز الإقليمي للأمم المتحدة، وقد تضررت بقسوة من الكارثة.

وكان على متنها مندوبون لحضور المؤتمر السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي افتتح الاثنين في العاصمة الكينية.

وكان ضحايا الحادث من 35 جنسية مختلفة، وهم 32 كينيا و 18 كنديا و 9 إثيوبيين و 8 إيطاليين و 8 صينيين و 8 أميركيين و 7 فرنسيين و 7 بريطانيين و 6 مصريين و 5 ألمانيين و 4 هنود.

وأبلغت الحكومتان الفرنسية والبريطانية عن مقتل تسعة من رعاياهما.

بورز/س ع.اش.اع/ج ب

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