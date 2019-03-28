هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 03:08 م

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض في صورة له تعود الى السابع والعشرين من اذار/مارس 2019

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الخميس بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك، غداة تصريحات لقائد شرطة الحدود كشف فيها اعتقال عدد غير مسبوق من المهاجرين غير القانونيين على الأراضي الأميركية.

وقال ترامب في تغريدة صباحية الخميس "إن المكسيك لا تقوم بأي شيء للمساهمة في وقف تدفق المهاجرين غير القانونيين الى بلادنا. كلام كثير من دون أفعال".

وتابع في تغريدته "والأمر سيان بالنسبة الى هندوراس وغواتيمالا والسلفادور التي أخذت منا المال الكثير طوال سنوات ولم تفعل أي شيء. الديموقراطيون غير مهتمين بالأمر والقوانين فعلا سيئة"، وخلص الى القول "أستطيع أن أغلق حدودنا الجنوبية".

ورد الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور بالقول الخميس في تصريح صحافي إنه "يحترم موقف الرئيس ترامب ويرغب في تجنب اي مواجهة مع الولايات المتحدة بأي ثمن".

وتابع "سنقدم المساعدة بكل الوسائل المتاحة لدينا"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية "مواجهة ألاسباب الحقيقية للهجرة".

وكان رئيس جهاز حماية الحدود الاميركي كيفن ماكالينان تحدث الاربعاء عن "أزمة انسانية وأمنية لا سابق لها على طول الحدود الجنوبية" وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مدينة إل باسو الحدودية في ولاية تكساس.

وأضاف "نحتجز هنا (في إل باسو) نحو 3500 مهاجر في منشآت صممت لاستقبال عدد أقل من ذلك بكثير"، مضيفا "اعتقلنا أكثر من ألف شخص الاثنين غالبيتهم عائلات تتحدر من أميركا الوسطى".

وتعتقد شرطة الحدود الاميركية أنها قد تتجاوز عتبة المئة الف معتقل من المهاجرين غير القانونيين خلال شهر آذار/مارس وحده، ما قد يشكل بحسب قولها "العدد الأكبر خلال شهر منذ عقد".

-جدار وفيتو-

وبعد أن تنفس ترامب الصعداء وتحرر من قضية التواطؤ مع روسيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية، عاد ليركز بقوة على موضوعه المفضل وهو مكافحة الهجرة غير القانونية على أن يلقي كلمة أمام أنصاره مساء الخميس خلال تجمع انتخابي تحت عنوان "إجعل أميركا عظيمة مجددا" في مدينة غراند رابيدز في ولاية ميتشيغن في شمال البلاد.

وكان ترامب هدد في كانون الاول/ديسمبر بإقفال الحدود مع المكسيك في حال لم يوافق الديموقراطيون على تمويل بناء الجدار الذي يطالب ببنائه بين البلدين.

وقال ترامب يومها في تغريدة "سنكون مجبرين على إقفال حدودنا الجنوبية بشكل كامل في حال لم يعطنا الديموقراطيون المعرقلون المال لإنهاء بناء الجدار". وطالب الديموقراطيين أيضا ب"تعديل القوانين السخيفة حول الهجرة التي ترهق بلادنا".

وتابع "سنبني الجدار او سنغلق الحدود الجنوبية".

وإثر ذلك أعلن ترامب حالة "الطوارىء الوطنية" في الخامس عشر من شباط/فبراير للالتفاف على الكونغرس وتأمين الاموال اللازمة لبناء الجدار، الوعد الاساسي الذي قدمه خلال حملته الانتخابية.

إلا أن إعلان ترامب حالة الطوارىء ووجه بمعارضة شرسة ليس من الديموقراطيين وحدهم فحسب، بل أيضا من قسم من الجمهوريين الذي وجدوا في الأمر مساسا خطيرا بصلاحيات الكونغرس المخول عادة إقرار الموازنات.

وأجبر ترامب في الخامس عشر من آذار/مارس على استخدام حقه بالفيتو للمرة الاولى لعرقلة تطبيق قرار أعتمده الكونغرس بدعم من 12 سناتورا جمهوريا بهدف وقف العمل بإجراء حالة الطوارىء.

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