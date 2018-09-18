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رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك وكبير المفاوضين الأوروبيين لبريكست ميشال بارنييه في بروكسل في 13 ايلول/سبتمبر 2018

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قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة موجهة إلى الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد نشرت الثلاثاء، إنه قد يكون من الضروري عقد قمة استثنائية مخصصة لبريكست في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق انفصال خلال المهل المحددة.

وسيجتمع رؤساء دول وحكومات الدول ال28 الأربعاء في سالزبورغ في النمسا لمناقشة المرحلة النهائية من المفاوضات وخصوصا "إمكانية الدعوة إلى مجلس أوروبي آخر في تشرين الثاني/نوفمبر"، كما كتب توسك.

وذكر توسك بأن هذا الطلاق يجب أن ينجز في الوقت المحدد لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد في الموعد المحدد في 19 آذار/مارس.

وفي حال التوصل الى اتفاق فانه سيحتاج الى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا غالبية ضئيلة جدا، اضافة الى برلمانات ال 27 دولة في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب