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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 07:11 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:11

رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك وكبير المفاوضين الأوروبيين لبريكست ميشال بارنييه في بروكسل في 13 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)