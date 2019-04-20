هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 07:34 ص

عناصر أمن أفغان ينتشرون في محيط هجوم انتحاري في كابول في 9 أيلول/سبتمبر 2018

سمع دوي انفجار قوي تلاه إطلاق نار قرب وزارة الاتصالات في وسط كابول السبت، وفقا لمسؤولين.

ووقع الهجوم غداة انهيار المحادثات بين طالبان وممثلين عن الحكومة الأفغانية، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه كما لم ترد تقارير فورية عن إصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن دوي انفجار سمع قرابة الساعة 11,40 (07,10 ت غ) تلاه إطلاق نار متقطع.

واستمر إطلاق النار المتقطع لأكثر من 30 دقيقة بعد الانفجار، وفرضت قوات الأمن طوقا على الموقع.

وتقع وزارة الاتصالات في وسط كابول على بعد كيلومترين من المنطقة الخضراء.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع على إعلان حركة طالبان إطلاق هجوم فصل الربيع ووسط استمرار المعارك في أنحاء أفغانستان.

وكان تنظيم الدول الإسلامية فرع افغانستان قد نفذ العديد من الهجمات الدامية في كابول.

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