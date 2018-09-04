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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 02:54 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:54

دي ميستورا بعد انتهاء المؤتمر الصحافي في جنيف الثلاثاء في 4 ايلول/سبتمبر 2018

حض الموفد الدولي الخاص إلى سوريا الثلاثاء الرئيسين الروسي والتركي على إجراء محادثات عاجلة لتجنب "حمام دم" في إدلب التي يبدو أن الهجوم عليها بات وشيكا.

وناشد ستافان دي ميستورا "الرئيس بوتين والرئيس اردوغان ... إجراء محادثة هاتفية" حتى قبل لقائهما المرتقب مع نظيرهما الإيراني في طهران الجمعة.

وقال للصحافيين في جنيف "لنحاول أن تتجنب المعركة الكبيرة الاخيرة المحتملة في النزاع السوري ... أن تنتهي بحمام دم" مشددا على أن روسيا وتركيا تمسكان "بمفتاح الحل" غير العسكري لإدلب.

وتأتي تصريحاته فيما تبدو القوات السورية تتحضر لهجوم على المحافظة، المعقل الأخير للفصائل المسلحة والمتطرفين.

وبعد استعادتها السيطرة على كامل دمشق ومحيطها ثم الجنوب السوري العام الحالي، وضعت قوات النظام نصب أعينها محافظة إدلب، وبدأت منذ أكثر من شهر بإرسال التعزيزات العسكرية إلى خطوط الجبهة تمهيداً لعملية وشيكة.

وستشكل معركة إدلب المرتقبة آخر أكبر معارك النزاع السوري، بعدما مُنيت الفصائل المعارضة بالهزيمة تلو الأخرى، ولم يعد يقتصر تواجدها سوى على محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية، وعلى ريف حلب الشمالي حيث تنتشر قوات تركية.

وعقد المسؤولون الاتراك والروس جولات من المحادثات لتفادي الهجوم لكن دي ميستورا حذر الثلاثاء من أن "اللقاءات حتى الان بين الجانبين التركي والروسي لم تسفر عن نتيجة".

وشدد على الوضع الملح مشيرا إلى تقارير إعلامية تفيد ان سوريا حددت العاشر من ايلول/سبتمبر مهلة للتوصل إلى حل قبل شن هجوم شامل على المحافظة.

وقال دي ميستورا إن "عامل الوقت مهم جدا".

وأضاف "لهذا السبب نناشد ... الرئيس بوتين والرئيس اردوغان أن يتحادثا والذهاب أبعد من ذلك، ربما محادثات تقنية والتوصل للحل الذي يمكن أن يكون" غير عسكري لهذه الأزمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن في قوت سابق اليوم ان الطائرات الروسية قصفت محافظة إدلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "إستأنفت الطائرات الروسية قصفها لمحافظة إدلب بعد توقف استمر 22 يوماً"، مشيراً إلى أن القصف "العنيف المستمر يطال مناطق عدة في جنوب وجنوب غرب المحافظة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب