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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2015 05:45 ص 06 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 05:45

مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 4 تشرين الثاني/نوفمبر (afp_tickers)