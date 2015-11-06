دي ميستورا يقدم الثلاثاء الى مجلس الامن عرضا حول مباحثاته بشان سوريا
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مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو في 4 تشرين الثاني/نوفمبر(afp_tickers)
قال دبلوماسيون الخميس ان مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا سيقدم الثلاثاء القادم امام مجلس الامن عرضا عن المباحثات التي اجراها في دمشق وواشنطن وموسكو حول الازمة السورية.
وكان دي ميستورا التقى الفاعلين الرئيسيين الذين يمكن ان يكون لهم تاثير في الازمة السورية وذلك قبل جولة جولة مباحثات جديدة في فيينا تجمع ايران وروسيا والسعودية والولايات المتحدة.
وقال المبعوث الاربعاء في موسكو ان الامم المتحدة مستعدة لان تستضيف "باسرع ما يمكن" في جنيف مباحثات بين الحكومة السورية والمعارضة لانهاء حرب مستمرة منذ اربع سنوات ونصف.
وكان المشاركون في اجتماع فيينا الاسبوع الماضي دعوا الامم المتحدة الى جمع الحكومة والمعارضة السوريتين للتوصل الى اتفاق بشان عملية انتقال سياسي تؤدي الى صياغة دستور سوري جديد وتنظيم انتخابات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب