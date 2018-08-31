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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 02:39 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:39

عناصر الامن يضربون طوقا امام محطة القطارات المركزية في امستردام الجمعة 31 آب/اغسطس 2018 بعد جرح شخصين في هجوم بسكين

أصيب شخصان بجروح بعد تعرضهما للطعن بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في امستردام الجمعة قبل أن تطلق الشرطة الهولندية النار على المهاجم وتصيبه بجروح.

ووصف شهود عيان مشاهد الذعر فيما دوت أصوات العيارات النارية وتم إخلاء المحطة من الركاب بعيد منتصف النهار.

وقال الشرطة في تغريدة على تويتر "تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن"، محطة القطارات المركزية في أمستردام.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم إرهابيا.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام هولندية إن دوافع المهاجم غير معروفة، وغردت فيما بعد إنها "تنظر في جميع السيناريوهات". وطلبت الشرطة من شهود العيان الاتصال بها لتقديم افاداتهم.

وأكدت شرطة امستردام أن الجريحين والمهاجم المفترض نقلوا إلى المستشفى، دون الكشف عن حالتهم.

وقال شاهد عيان إنه رأى شابا يدخل "متعثرا" إلى محل زهور في المحطة والدم يسيل من جرح في يده.

وقال ريتشارد سنيلدرز لوكالة الانباء الهولندية "بعد وقت قصير سمعت طلقات نارية وأدركت أن أمرا سيئا جدا يحدث". واضاف أنه بعد وقت قصير شاهد رجلا آخر منطرحا أرضا في مكان قريب.

وتابع "أول ما يبادر إلى ذهنك هو هجوم إرهابي. فأنت في امستردام سنترال ستيشن. كان هناك الكثير من الذعر".

وهرعت الشرطة إلى المكان وطلبت من أحد الرجال بالانكليزية "أن ينبطح" بعد أن أطلقت عليه النار، بحسب سنيلدرز. وأضاف "حصل الأمر بسرعة كبيرة".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر الأمن وهم يوجهون الركاب نحو المخارج فيما وصل المسعفون مع حمالات.

- إغلاق الأرصفة -

قالت الشرطة في بادئ الأمر إن المحطة الكائنة في وسط العاصمة التاريخي، تم إخلاؤها وإغلاقها أمام كافة رحلات القطار، ثم أعلنت بعد وقت قصير أن رصيفين فقط أغلقا امام الركاب. وأعيد فتح الرصيفين بعد حوالى ساعتين.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادثة إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا داخل المحطة ومنعت الناس من دخولها.

وأضاف المراسل إن "مجموعة كبيرة من الناس بينهم سياح أجانب لا يزال ينتظرون أمام المحطة" المبنية بأحجار الطوب الحمراء حيث انتشر عدد كبير من رجال الشرطة وشوهد العديد من عربات الشرطة وسيارات الإسعاف أمام المحطة.

وبقيت هولندا بمنأى عن الهجمات الإرهابية التي هزت جيرانها الأوروبيين في السنوات الماضية.

لكن وسط مخاوف وتقارير بأن أشخاصا مرتبطين ببعض الهجمات ربما مروا لفترة قصيرة في هولندا، يقول مسؤولو الأمن والاستخبارات إن مستوى التهديد كبير.

ويستخدم حوالى 250 ألف شخص محطة سنترال ستيشن يوميا، بحسب دليل سياحي لأمسترادام.

وقالت الشرطة إن قطارات الترام التي تنطلق من أمام المحطة متوقفة، دون مزيد من التفاصيل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب