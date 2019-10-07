هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 04:20 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث إلى الصحافيين في واشنطن بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019

طلب الرؤساء الديموقراطيون للجان التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين من البنتاغون ومكتب الموازنة في البيت الأبيض تقديم وثائق ذات صلة بقرار الرئيس دونالد ترامب وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ووجه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولى التحقيق رسالة إلى وزير الدفاع ومدمير مكتب الموازنة في البيت الابيض جاء فيها أن "المذكّرة المرفقة تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة... الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونغرس من أجل التصدي للعدوان الروسي".

وقام رؤساء اللجان بإبلاغ وزير الدفاع مارك اسبر ومدير مكتب الموازنة في البيت الابيض راسيل فوغ بطلبهم عبر رسالتين وجهتا اليهما الاثنين.

ويسعى رؤساء اللجان النيابية التي تتولى التحقيق للحصول على معلومات ذات صلة بضغوط قد يكون مارسها ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويده بمعلومات من شأنها أن تلحق الضرر بمنافسه المرشّح الديموقراطي جو بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.

وكان البيت الأبيض علق مطلع الصيف الماضي مساعدة عسكرية لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات.

وبعد أيام من ذلك وبالتحديد في الخامس والعشرين من تموز/يوليو تحادث ترامب هاتفيا مع الرئيس الأوكراني وتطرق معه الى موضوع جو بايدن.

وقام عنصر من الاستخبارات بالإبلاغ عن مضمون هذه المخابرة الهاتفية لأنه اعتبر ان ترامب "يطلب تدخل" أوكرانيا ضد بايدن.

وفي النهاية عادت هذه المساعدة العسكرية وأرسلت الى أوكرانيا في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر أعلنت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي فتح تحقيق تمهيدا لبدء اجراءات عزل ترامب من منصبه.

ومذاك، تعمل ثلاث لجان نيابية هي الشؤون الخارجية والاستخبارات والإشراف على عمل السلطة التنفيذية، على الدفع قدما في هذا التحقيق عبر توجيه طلبات الى البيت الابيض ووزارة الخارجية ورودي جولياني المحامي الخاص لترامب.

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