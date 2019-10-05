هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 06:36 ص

صورة تظهر النوافذ المحطمة في محطة قطارات في هونغ كونغ بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019

دانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام السبت المحتجين المطالبين بالديموقراطية الذين خرّبوا محطات للقطارات السريعة ومتاجر خلال الليل ووصفتهم بأنهم "مثيرو شغب" أثاروا الخوف وشلوا حركة المدينة.

وقالت لام في بيان متلفز إن "أفعال مثيري الشغب المتشددة تسببت بليلة حالكة الظلمة بالنسبة لهونغ كونغ وتركت مجتمع هونغ كونغ نصف مشلول اليوم. الجميع يشعرون بقلق كبير حتى أنهم خائفون".

وأضافت "لا يمكننا السماح لمثيري الشغب بمواصلة تدمير هونغ كونغ الغالية على قلوبنا"، داعية المواطنين للنأي بأنفسهم عن المتظاهرين المتشددين.

وخرج المتظاهرون في أنحاء هونغ كونغ في تحدٍ لحظر على ارتداء الأقنعة أعلنته لام الجمعة بينما شُلّت الحركة في المدينة السبت مع توقف القطارات السريعة وإغلاق الكثير من المتاجر ومراكز التسوّق أبوابها بعد ليلة شهدت اعمال عنف واسعة.

وعمّت الفوضى خلال الليل حيث خرّب متظاهرون عشرات محطات القطارات والمتاجر التي تربطها علاقات بالبر الصيني الرئيسي وأضرموا النيران وأغلقوا الشوارع.

واحتشد المئات الذين ارتدى معظمهم الأقنعة في حي "كوزواي باي" الشهير حيث هتفوا "لا مثيري شغب، استبداد فقط" وغيره من الشعارات.

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات مدافعة عن الديموقراطية منذ أربعة شهور اتّخذت منحى عنيفًا بشكل متزايد.

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